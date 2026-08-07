Este viernes, 7 de agosto de 2026, la cotización deldólar llegó a 3148.28 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,03%.

La cotización del Dólar retrocedió, con una caída semanal de -1.71% y un descenso anual de -15.31%, indicando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos diez días, el Dólar mostró un inicio al alza, seguido de dos retrocesos, una recuperación de dos jornadas, otro descenso, un nuevo repunte y tres caídas consecutivas al cierre, resultando en una tendencia bajista general.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 30.60%, muestra un comportamiento inestable en comparación con su volatilidad anual del 13.75%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esta mejora continua sugiere un aumento en la confianza de los inversores en la moneda.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3148.28 pesos colombianos, deberán pagar 314828.00 pesos; 200 dólares costarán 629656.00 pesos y 500 dólares 1574140.00 pesos.