La mano derecha de Karina en Senado describe los cambios en Sociedades y Súper RIGI: “No cometamos el error...”

El Gobierno retoma la actividad este martes luego del fin de semana largo con una agenda concentrada en la Casa Rosada, después de varios días de bajo perfil presidencial.

El presidente Javier Milei estuvo más de una semana sin apariciones públicas de peso que se contrarrestó con su participación ayer en el acto en homenaje al general José de San Martín. En ese contexto, el oficialismo buscará volver a poner en marcha la gestión con reuniones políticas, encuentros con gobernadores y el inicio de la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina.

La actividad comenzará a las 11 con una nueva conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, y continuará a las 13 con la reunión de la mesa política, el ámbito que concentra buena parte de las decisiones políticas y parlamentarias del Gobierno.

El encuentro tendrá lugar después de una semana en la que el oficialismo realizó una serie de autocríticas por algunos de sus últimos tropiezos legislativos y buscará ahora ordenar la estrategia para las próximas sesiones del Congreso.

En la mesa estarán, entre otros, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; Eduardo “Lule” Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Uno de los objetivos será revisar el estado de la agenda parlamentaria luego del fracaso de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado y de las dificultades que atravesaron otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

En Balcarce 50 apuntan especialmente al 26 de agosto, cuando esperan avanzar en Diputados con el proyecto de Inocencia Fiscal II y con la aprobación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

También seguirán de cerca el escenario en el Senado, donde el oficialismo pretende avanzar con el denominado “Súper RIGI” y con la reforma de la Ley General de Sociedades.

La reunión también buscará incorporar una dinámica que el Gobierno pretende sostener de ahora en adelante: que un ministro participe de cada encuentro para realizar un repaso de la gestión de su área. La primera convocada había sido la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero por problemas de agenda postergó su participación para el martes 25. La semana pasada, por caso, se hizo presente el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

Karina Milei y la visita de León XIV

La otra foto política de la jornada llegará a las 17, cuando Karina Milei encabece en Casa Rosada la primera reunión interdisciplinaria destinada a organizar la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Presidencia

Participarán ministros nacionales —con especial presencia de las áreas vinculadas a Seguridad—, representantes del Gobierno porteño y autoridades de la Iglesia Católica. Entre estas últimas estarán el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

El encuentro será el punto de partida formal para coordinar el recibimiento del Pontífice, las actividades junto a las autoridades nacionales y el operativo de seguridad. La planificación incluirá desde los desplazamientos de la comitiva hasta los cortes de tránsito y los dispositivos necesarios en los distintos puntos del recorrido.

Aunque el itinerario definitivo todavía no fue oficializado, la visita contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires —con una escala prevista en la Basílica de Luján— y Córdoba. Será la primera visita de un Papa a la Argentina desde la llegada de Juan Pablo II en 1987.

El foco en el interior

En paralelo, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Economia Luis “Toto” Caputo, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y la secretaria de Energía, María Tettamanti, mantendrán un nuevo encuentro con gobernadores del Norte Grande para avanzar en la discusión de un régimen de “zonas cálidas”, un reclamo que las provincias vienen impulsando para obtener un tratamiento diferencial en las tarifas eléctricas durante los meses de mayores temperaturas.

Participarán los gobernadores de Catamarca, Salta, Chaco y Jujuy, mientras que otras provincias de la región estarán representadas por funcionarios y equipos técnicos especializados en materia energética.

La negociación tomó impulso en las últimas semanas. La Casa Rosada abrió una mesa de trabajo con los mandatarios del Norte para elaborar en conjunto una iniciativa que contemple el mayor consumo eléctrico que registran esas provincias durante el verano, en buena medida por la necesidad de refrigeración y por la menor disponibilidad de gas natural en algunos distritos.

Una de las alternativas bajo análisis es establecer categorías según las características climáticas de cada zona y, a partir de ellas, determinar distintos bloques de consumo subsidiado.

El reclamo tiene antecedentes concretos: en junio de 2025, gobernadores y representantes del Norte Grande y el Litoral acordaron impulsar una tarifa diferencial para las zonas cálidas y muy cálidas, con beneficios durante los meses de verano y bajo el argumento de compensar las asimetrías energéticas entre regiones.

El Gobierno ya dio un primer paso en enero de este año, cuando la Secretaría de Energía amplió los bloques de consumo eléctrico subsidiado durante diciembre, enero y febrero: fijó hasta 550 kWh mensuales para las zonas consideradas “muy cálidas” del NOA y NEA y 370 kWh para las “cálidas”, frente a los 300 kWh establecidos para el resto del país.

Ahora, la discusión apunta a darle un marco más amplio al esquema. Para la Casa Rosada, además, la negociación tiene una derivación política: Santilli busca articular un entendimiento con los gobernadores norteños que permita separar este reclamo de la discusión por el régimen de Zonas Frías y, al mismo tiempo, sumar respaldos provinciales para la agenda legislativa del oficialismo con foco en la eliminación de las PASO.