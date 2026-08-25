El titular de la SIDE se presentó en la bicameral: visita del Papa e invitación al Centro Nacional Antiterrorismo
Los legisladores recibieron por primera vez a Cristian Auguadra desde que asumió al frente de la secretaría. Cuestionamiento de la oposición, fondos reservados y el rol político de Kravetz en medio de las tensiones por el control del organismo
Pablo Miedziak y Ezequiel Mirazon, Presidente del IAEF y de la 47° Convención Anual, respectivamente, analizaron la agenda económica y política que pondrán a debate la semana próxima con la presencia del presidente Javier Milei. El ejemplo de Perú