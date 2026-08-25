El titular de la Secretaría General de Inteligencia (SIDE), Cristian Auguadra, se presentó este martes a las 15 en el anexo del Senado ante los diputados y senadores que conforman la Comisión Bicameral de Inteligencia para brindar un informe del Plan Nacional de Inteligencia. Asimismo, los legisladores cuestionaron ciertos aspectos como el rol político del número dos del organismo.

Se trató de la primera rendición de cuentas del titular de la secretaría ante el cuerpo denominado Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia desde que asumió el cargo, en diciembre pasad o. “ Fue una reunión muy positiva, en la que primó la defensa de los intereses de la Argentina ”, aseguró el titular de la SIDE al término de la reunión, según pudo saber El Cronista.

“L a protección de nuestros recursos (como el petróleo, gas, litio y cobre ), la defensa de nuestros intereses estratégicos como el reclamo por las Islas Malvinas y nuestra proyección en la Antártida requieren capacidad para anticipar amenazas y defender al país ”, destacó el funcionario sobre el encuentro.

Además, según pudo saber este diario, otro de los temas que resaltaron desde el Gobierno fue la próxima llegada del Papa León XIV a la Argentina: “Es un ejemplo concreto de la responsabilidad que tenemos por delante. Todos queremos que sea un éxito y estamos trabajando para que así sea”.

Uno de los puntos centrales fue que en la reunión se informó que una parte del aumento de gastos reservados correspondería justamente a la visita de León XIV.

La convocatoria llegó ocho meses después de la última comparecencia de la SIDE ante ese cuerpo legislativo , protagonizada por el entonces secretario Sergio Neiffert. Aquel encuentro se había realizado el martes 2 de diciembre de 2025, en la última reunión del año de la Bicameral, cuando los legisladores dieron por aprobada la gestión de Neiffert. Horas más tarde, el funcionario presentó su renuncia.

La Bicameral de Inteligencia recibió a Auguadra: qué temas abordaron

La comisión es presidida desde julio por el diputado libertario Sebastián Pareja, un armador territorial de estrecha cercanía con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Auguadra, en cambio, es identificado como un hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, al igual que lo era Neiffert.

Esa combinación alimentó versiones sobre una posible jugada de Karina Milei para ganar terreno de control sobre un organismo asociado al círculo de Caputo. Voceros de la SIDE negaron esa lectura y remarcaron que existe buena relación entre Pareja y el organismo.

Otros integrantes de la CBI son, de parte del Senado: Martín Goerling (PRO), Maximiliano Abad (UCR), Edith Terenzi (Chubut), Carolina Moisés (Convicción Federal), Agustín Coto y Ezequiel Atauche (LLA). De Diputados, la conforman Agustín Rossi, Ramiro Gutiérrez y Rodolfo Tailhade (UP), Christian Ritondo (PRO), Gabriel Bornoroni y César Tregginfer (LLA).

El eje de la citación de este martes fue el Plan Nacional de Inteligencia (PIN), diseñado durante la gestión de Neiffert y cuestionado por sectores de la oposición.

Los legisladores en su momento habían advertido que algunas disposiciones del plan habilitaban tareas de inteligencia sobre periodistas, economistas críticos y otros actores de la sociedad civil, algo expresamente prohibido por la ley de Inteligencia Nacional. Bajo la conducción de Auguadra, la SIDE envió al Congreso una nueva versión del PIN que eliminó esos puntos cuestionados.

Presentación de Auguadra

El encuentro se realizó en el Salón Frondizi-Moreno y tuvo, como es habitual en la comisión, carácter reservado. Auguadra concurrió acompañado por sus dos subsecretarios de Inteligencia del Estado, José Lago Rodríguez y Diego Kravetz. Además, estuvieron presentes el director de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), Alejandro Cecati, y el director del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), Alejandro Colombo.

Previo al informe de este martes, el bloque kirchnerista le había remitido 150 preguntas a Auguadra, según le confiaron a El Cronista fuentes legislativas, la mayoría vinculadas al funcionamiento del PIN y a las nuevas facultades que la SIDE incorporó a partir del DNU 941/2025, firmado por el Presidente el 31 de diciembre pasado, que modificó la Ley de Inteligencia Nacional y reestructuró el sistema.

El encuentro se dio, también, en medio de un fuerte incremento presupuestario para la SIDE desde que Auguadra asumió al frente del organismo. El Presupuesto 2026 le había asignado originalmente $97.135 millones. En julio, un decreto de necesidad y urgencia reforzó esa partida en $49.261 millones, un aumento del 32% sobre el crédito vigente, de los cuales $7.466 millones se destinaron puntualmente a gastos reservados , cuyo uso no se hace público por razones de seguridad nacional.

Ese refuerzo se sumó a la tendencia que viene mostrando el organismo desde el inicio de la gestión libertaria: en 2024 su presupuesto arrancó en $15.557 millones, producto de la prórroga del presupuesto 2023, y escaló de manera sostenida con sucesivas ampliaciones hasta cerrar 2025 en torno a los $107.000 millones. Con el refuerzo de julio, el crédito vigente de la SIDE bajo la conducción de Auguadra ronda los $146.000 millones.

“Durante el encuentro, las máximas autoridades de la SIDE nos pusimos a disposición de los integrantes de la Comisión para responder sus consultas y abordar los principales desafíos que enfrenta el Sistema de Inteligencia Nacional. La reunión se celebró con todos los requisitos administrativos cumplidos. La SIDE presentó el Informe de actividades de inteligencia y el Informe sobre fondos reservados en tiempo y forma para que la Comisión pueda controlar que esos gastos se ajustan al Plan de Inteligencia Nacional ”, comunicaron desde el área.

Asimismo, se desmintieron actividades de inteligencia sobre comunidades islámicas o de “terrorismo de izquierda”.

Además del Plan de Inteligencia Nacional, en la agenda de la Bicameral figuraba también el pedido de informes del diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade sobre el secuestro de equipamiento de inteligencia en poder de Facundo Leal, extitular de ARSAT detenido semanas atrás con una importante suma de dólares y acusado de corrupción .

Otro de los abordajes más importantes de la jornada fue la actividad política del número dos de la SIDE, Diego Kravetz -el funcionario es abiertamente candidato en el municipio de Lanús-. En este sentido, también se tratarán los fondos reservados y su utilización de manera discrecional.

“ Están en una carrera para manotear guita, esas son las quejas, porque no hay cadena de mando ”, sostuvieron fuentes parlamentarias de la oposición. En ese sentido, los legisladores ya antes de entrar intuían que las preguntas no serían respondidas. Voces allegadas a los legisladores sumaron que la intervención de Estados Unidos en el ámbito de inteligencia también era una de las principales preocupaciones.

Un tema central fue la inteligencia sobre el terrorismo y, en particular, el Centro Nacional Antiterrorista (CNA), un organismo de coordinación creado por el Decreto 717/2025 en el ámbito de SIDE con el objetivo de unificar, procesar y articular información dispersa entre distintas agencias del Estado para prevenir y responder a amenazas terroristas.