A más de dos años del inicio de su gestión, el Gobierno de Javier Milei encara una nueva etapa que será decisiva para el futuro de su administración, donde aparecen en el horizonte las reformas de segunda generación -la tributaria y la previsional- como pilares centrales para conseguir la reelección de cara al 2027. En este contexto, sin embargo, la sociedad parece hacer hincapié en la urgencia de otros cambios que debería encarar el oficialismo. Así lo reveló la encuesta nacional de DC Consultores, en base a un relevamiento de 2160 casos, del 10 al 13 de marzo, con +/- 2,5% de margen de error. Asimismo, el informe deja conclusiones sobre la resiliencia social frente al ajuste, un incómodo dato para el futuro del kirchnerismo y muestra a una conocida cara del Gobierno que se consolida como una posible referente para el peronismo. Ante la consulta sobre qué nuevas reformas debería encarar Javier Milei, la sociedad desplaza la urgencia económica directa hacia lo institucional: la mayoría de los encuestados reclama cambios en la Justicia (39,6%), una demanda prioritaria que se había observado en los primeros estudios del año. “El ciudadano percibe que sin una reforma judicial, la inseguridad no puede resolverse y cualquier cambio económico es efímero en términos de mejora de la calidad de vida. En paralelo, se percibe la necesidad de mayor transparencia y un reclamo constante por el fin de la impunidad que trasciende la ´motosierra´ fiscal", detalló el informe. En segundo lugar se pide acelerar la transformación en la producción (26,1%), una prioridad de un sector que apunta a pedir el paso del “ajuste” a la “expansión”. Según los analistas, esta percepción no solo incluye reclamos por medidas puntuales que mejoren el sistema productivo sino “un cambio en el motor productivo”. El mapa de reformas se completa con la educación (20,4%) y el sistema electoral (13,9%), que completan el pedido de una reforma integral del Estado que no se agote en la “motosierra” inicial. Tal como remarca el informe: “la economía ya no es el único termómetro, y el apoyo ya no se explica solo por el bolsillo, sino por una convicción resiliente”. En esa línea, DC Consultores observó la consolidación de lo que el informe denomina un “contrato de resiliencia”, con un contundente hallazgo: seis de cada diez personas (60,2%) afirmó que asume el costo del ajuste porque considera que “es por acá”. En contraste, un 39,8% rechazó esta afirmación con la premisa de que “no es el camino”. Esta mayoría no percibe el sacrificio como un castigo, sino como una inversión necesaria para demoler estructuras que consideran responsables del fracaso crónico del país. Sin embargo, indican, esta “fe en el sacrificio” no es un cheque en blanco y tiene plazos atados a resultados institucionales. Otro de los puntos que indaga el estudio apunta al presente y futuro del peronismo, envuelto hoy en fuertes contradicciones internas y un desgaste de su núcleo identitario frente a la sociedad. Según el informe de DC Consultores, más de la mitad de los participantes se inclinó por una versión “de centro” (51,3%). Un indicio que, lejos de los extremos históricos, una parte significativa de los ciudadanos buscan una alternativa moderada y racional. El dato más relevante es el mandato de des-kirchnerización que late en el electorado nacional. La identidad de izquierda, que hegemonizó el espacio durante veinte años, es hoy la opción menos deseada (20,9%), por detrás de una identidad por derecha (27,8%). Dentro de la búsqueda de nuevos referentes por un peronismo de derecha, el exgobernador de Córdoba y actual diputado Juan Schiaretti (39,1%) lidera las opciones. El segundo lugar trae una inesperada sorpresa: la vicepresidente Victoria Villarruel, hoy enfrentada con el Gobierno, irrumpe con un 35,4% de las preferencias en este sector. “Se la percibe como una representante de los valores del peronismo de derecha (orden, nacionalismo e institucionalidad). Esto indica una transversalidad de valores que la política tradicional no está viendo”, indicó el informe. Por otro lado, la batalla en el peronismo de izquierda muestra una interna feroz por la sucesión. Acá, Axel Kicillof (38,4%) se consolida como el heredero natural del espacio. No obstante, no logra una mayoría abrumadora que garantice su liderazgo absoluto. El gran dato de este bloque progresista es la irrupción de Juan Grabois, quien con 33,8% supera a Cristina Kirchner y se posiciona a menos de 5 puntos del gobernador bonaerense. La expresidenta, en tanto, mantiene un techo histórico de 22,6%. “Sigue siendo una referencia, pero para la base del peronismo de izquierda ya no es la figura que encabeza el futuro”, completó el estudio.