Los primeros dos años de Javier Milei en la presidencia estuvieron atravesados por un profundo ajuste que tenía como fin último el alcanzar el déficit cero. La denominada “motosierra”, que implementó la gestión libertaria, supuso una merma importante en el poder adquisitivo para varios sectores, sin embargo hubo uno que, por el contrario, vio como se duplicaron sus ingresos.

Un informe del economista y presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, Nadin Argañaraz , reveló que, mientras los empleados de la administración pública nacional sufrieron la mayor caída de ingresos reales desde noviembre de 2023, los beneficiarios de la AUH duplicaron el poder adquisitivo de la prestación que cobran durante el mismo periodo.

El análisis de la evolución de los ingresos reales entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 muestra un panorama heterogéneo para los principales sectores de perceptores de ingresos formales en Argentina, con ganadores y perdedores marcados según el origen de sus remuneraciones.

Los números del ajuste y su impacto en el poder adquisitivo

El estudio elaborado por Argañaraz analiza seis grupos poblacionales clave: empleados privados registrados, empleados públicos nacionales y empleados públicos provinciales. Además jubilados con haber, jubilados con haber mínimo más bono y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Los resultados de la comparación entre diciembre de 2025 y noviembre de 2023 -mes previo al cambio de gobierno- muestran disparidades significativas.

De un lado, los ingresos de los beneficiarios de AUH crecieron 101,4% mientras los jubilados con haber mínimo ganaron 9,3%.

En el medio, casi sin fluctuaciones, quedaron los empleados privados registrados, cuyos haberes tuvieron una variación promedio de -0,9%.

En cambio, los grandes perdedores del ajuste oficial fueron los empleados públicos. En el nivel nacional, la pérdida fue de 33,3% (la mayor caída), mientras en los niveles provinciales el derrumbe promedió el 6,5%. También los jubilados con haber mínimo más bono perdieron: en su caso 7,5%.

La perspectiva anual: pérdidas más profundas

Cuando el análisis se realiza comparando los ingresos anuales completos de 2025 contra 2023, el panorama se torna más negativo para la mayoría de los sectores:

Beneficiarios de AUH: +67,2% (único sector con ganancia).

Jubilados con haber mínimo: -9,1%.

Jubilados con haber mínimo más bono: -13,8%.

Empleados privados registrados: -1,5%.

Empleados públicos provinciales: -10,9%.

Empleados públicos nacionales: -33,5%.

El informe destaca que cinco de los seis grupos analizados perdieron poder adquisitivo cuando se evalúa el ingreso anual total, y que los empleados públicos nacionales fueron el único sector que registró mayor pérdida en 2025 que en 2024.

El impacto acumulado: meses de salario perdidos

Una de las métricas más reveladoras del estudio es la cuantificación de pérdidas o ganancias expresadas en cantidad de salarios mensuales de noviembre de 2023 a lo largo de los 25 meses analizados:

Los empleados públicos nacionales perdieron el equivalente a 7 meses de salario, es decir que cobraron 25 sueldos mensuales que en poder adquisitivo equivalen a solo 18 salarios de noviembre de 2023.

Los beneficiarios de AUH, en el extremo opuesto, ganaron el equivalente a 21,3 meses de ingreso adicional, lo que representa un incremento del 85% en el ingreso real acumulado del período.

Otros sectores registraron pérdidas acumuladas menores:

Empleados públicos provinciales: -2,8 meses.

Jubilados con haber mínimo más bono: -1,4 meses.

Empleados privados registrados: -0,8 meses (equivalente a 24 días).

Por el contrario, los jubilados con haber mejoraron en 0,8 meses acumulados.

El informe del titular del IARAF señala que el ajuste en los salarios públicos nacionales responde a la restricción del equilibrio fiscal impuesta por el gobierno, que recortó este gasto para financiar, entre otras partidas, el aumento de haberes jubilatorios y de la AUH.

Esta política redistributiva explica por qué ciertos sectores mejoraron mientras otros se deterioraron significativamente, en un contexto donde el gasto salarial del Estado nacional continuó siendo una de las principales variables de ajuste durante 2025.

Cuáles son las proyecciones para 2026

Según el análisis de Argañaraz, no se esperan cambios significativos en estas tendencias durante 2026. El economista anticipa que:

Jubilados: habrá una leve suba real de haberes gracias al descenso de la inflación, aunque el bono de $ 70.000 no compensará totalmente las pérdidas de quienes cobran el haber mínimo.

Beneficiarios de AUH: continuarán registrando algún aumento real en sus ingresos.

Sector público: la restricción presupuestaria será más visible, con muy escaso margen para aumentos salariales reales.

Sector privado: el mayor margen para mejoras estará en los sectores económicos que lideren el crecimiento de la actividad, donde será clave la distribución del mayor PBI real entre trabajadores y empleadores.

El estudio se basa en datos de ANSES e INDEC para los períodos faltantes del IPC. Los salarios mantienen el último valor real disponible correspondiente a octubre de 2025.

La comparación con noviembre de 2023 permite evaluar el impacto de las políticas económicas implementadas desde el cambio de gobierno, aunque el propio Argañaraz aclara que se trata de un “análisis meramente fáctico” que no considera escenarios contrafácticos con procesos inflacionarios diferentes.