El economista y exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Matías Kulfas, cuestionó a Federico Sturzenegger por asegurar que Argentina atraviesa un proceso de “reindustrialización”. Además, consideró que el liderazgo político de Cristina Kirchner “está terminado” y que el espacio político que representa “no tiene una mirada de futuro”. El exministro de Desarrollo Productivo estuvo este jueves en Cuentas Claras, en El Cronista Stream, donde hizo varias críticas a Sturzenegger al analizar sus recientes declaraciones en el canal de streaming de El Cronista. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien previamente pasó por el programa Pulso Financiero, había destacado el crecimiento que tuvo lugar durante los dos primeros años de gestión libertaria. “Vamos a un proceso de reindustrialización pero tremendo, a partir de la ventaja competitiva que genera el gas", señaló el funcionario. “No sé de qué país está hablando, la realidad que estamos viendo no es la que él describe”, contestó Kulfas. Y avanzó: “Vemos todos los días lo contrario: cierre de fábricas, suspensiones, despidos. No hay una sola inversión industrial relevante en estos dos años de gobierno de Milei“. El economista también remarcó que los datos de crecimiento del PBI que Sturzenegger brindó (6%) son equivocados: “Yo no sé de qué está hablando, no es claramente el dato del INDEC”. Si bien reconoció que contar con energía barata gracias a Vaca Muerta es una ventaja competitiva real, advirtió que no es suficiente para compensar la caída de la industria y la construcción en el resto del país. Acto seguido, Kulfas comparó el modelo actual con la etapa de Martínez de Hoz y los años ’90, por la combinación de apertura económica y atraso cambiario. “Estamos viviendo ahora los 50 años de golpe de Estado; Martínez de Hoz inauguró este tipo de política, se volvió a repetir en los ’90 y en el gobierno de Macri y el resultado siempre es el mismo: un país sobreendeudado, con una industria destrozada y con pérdida de empleo“, sentenció. En otro tramo de la entrevista, Kulfas lanzó duras críticas hacia el sector que lidera Cristina Kirchner, al que calificó como una “propuesta política terminada”. Sobre la figura de la expresidenta fue más contundente: “Más allá de lo que genera en muchos sectores, creo que como liderazgo político está terminado. No tiene una mirada de futuro, está hablando permanentemente del pasado“. “El kirchnerismo no habla de futuro. ¿Hace cuánto hace años que se habla de la década ganada? No tengo una mirada totalmente negativa del kirchnerismo, creo que hubo cosas positivas y otras que no funcionaron. Pero el kirchnerismo no hizo ninguna autocrítica y solo habla del pasado“, añadió. Ante el agotamiento del modelo kirchnerista, Kulfas dejó abierta la posibilidad de nuevas construcciones dentro del PJ. “Creo que en el peronismo del interior y en sectores del radicalismo no alineados con Milei hay una masa crítica para construir algo diferente”, afirmó. Finalmente, subrayó la importancia de que una nueva versión del peronismo se apoye en recuperar los criterios de solvencia macroeconómica y equilibrio fiscal, pero con un fuerte eje en un proyecto productivo que el kirchnerismo, a su entender, ya no puede liderar.