Mientras los bombardeos paralizan el comercio en el Estrecho de Ormuz, se recalientan los mercados de Chicago y suben los costos de producción, el campo argentino promete niveles históricos de oferta. El reciente inicio de operaciones militares de Estados Unidos en Irán ha generado un “efecto dominó” en los mercados con impactos que se van midiendo día a dia. El canal, por donde fluye el 25% del petróleo y un tercio de los fertilizantes mundiales, se ha convertido en un cuello de botella crítico: el virtual bloqueo de esta vía no solo encarece fletes y seguros, sino que golpea el costo agrícola al disparar el precio del gas natural, insumo que explica el 80% del costo de la urea. Esta incertidumbre ha provocado que los fondos especulativos en Chicago cambien radicalmente su postura, realizando compras netas por 540.000 contratos en apenas 30 días, señaló la Bolsa de Rosario (BCR) en su informe semanal. Este movimiento busca refugio en los commodities, sosteniendo precios internacionales que, bajo condiciones normales, no tendrían fundamentos para tales subas. A pesar del ruido exterior, el escenario doméstico para la campaña 2025/26 se perfila como un hito, según destacó la BCR. Tras años de sequías y restricciones, la producción total de granos alcanzaría las 160 millones de toneladas (Mt). La “cosecha fina” ya dejó números contundentes, con el trigo alcanzando las 29,5 Mt y la cebada las 5,6 Mt. Hacia adelante, las estimaciones de la “cosecha gruesa” también son optimistas: el maíz tocaría un techo histórico de 62 Mt, mientras que el girasol alcanzaría su mayor registro del siglo con 6,6 Mt. En el caso de la soja, si bien la superficie es menor, se esperan rendimientos superiores que llevarían la producción a 48 Mt. Esta abundancia genera una paradoja: mientras Chicago sube, la presión de la cosecha local hunde los precios internos. El maíz en Rosario ha llegado a tocar los u$s 170/t, mínimos de ocho años si se ajustan por inflación. El impacto de esta recuperación productiva es el principal motor de la macroeconomía argentina para 2026. Se estima que las exportaciones alcancen un volumen sin precedentes de 113 Mt, lo que se traduciría en un ingreso de divisas de u$s 34.530 millones, una cifra prácticamente idéntica a la del año pasado. En términos de recaudación fiscal, el Estado Nacional recibiría aproximadamente u$s 4650 millones en concepto de Derechos de Exportación (DEX) de los seis principales complejos. A pesar de la reciente reducción de alícuotas, el mayor volumen exportado compensará la baja impositiva. Al analizar el aporte por cultivo, el complejo soja lidera la recaudación con u$s 3420 millones, seguido por el maíz que, gracias a su gran volumen, aportaría u$s 720 millones (un 30% más que el año previo). El trigo proyecta un aporte de u$s 300 millones, mientras que el girasol destaca con un crecimiento del 60% en su contribución fiscal, alcanzando los u$s 115 millones. Hacia adelante, la clave estará en la logística y la duración del conflicto en Medio Oriente. Los stocks finales “muy holgados” -21 Mt - suelen presionar las cotizaciones, limitando las subas y planteando un escenario de precios relativamente bajos, analizó la BCR, sin embargo, aclaró que también implica que “el poder de fuego del mercado argentino para abastecer el mercado internacional es muy alto y a niveles competitivos de precios”. En cuanto al impacto local, pese al contexto global incierto, la expectativa es que, a partir de este mes de marzo, el ingreso de la cosecha gruesa revierta la tendencia de bajos ingresos de divisas del último trimestre y la liquidación mensual se ubique por encima del promedio del último lustro.