Con reclamos públicos de figuras destacadas y un jefe de Gabinete que ya dio su informe en la Cámara de Diputados, el gobierno de Javier Milei dejó sin efecto la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados en Casa Rosada. Asimismo, hoy a las 11 habrá conferencia de prensa de Manuel Adorni. La medida de cierre de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, inédita desde el regreso de la democracia e incluso rara en tiempos de dictadura, entró en rigor el jueves 23 de abril del 2026. Según pudo corroborar El Cronista, este lunes los periodistas acreditados podrán reingresar a Balcarce 50. Varios medios empezaron a recibir mails individuales el pasado jueves 30 de abril, previo al feriado por el Día del Trabajador. La reapertura de las Sala llega luego de las acusaciones por parte del Ejecutivo de presunto “espionaje ilegal” a diversos medios y el señalamiento a periodistas de la señal TN por grabar los pasillos comunes del histórico edifico. Asimismo, esta medida se engloba en el marco del crecimiento de la causa que se sigue contra el jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. Adorni estuvo en el centro de la tormenta, pero desde el Ejecutivo consideran que, tras su paso por el banquillo de Diputados, el jefe de Gabinete está listo para reintegrarse a la arena pública. Es en este sentido que se espera que el exvocero de una conferencia de prensa que podría concretarse hoy, a partir de las 11. Un detalle no menor sobre el creciente conflicto entre el gobierno nacional y la prensa fue el desempeño del Presidente durante el informe de Gestión de Adorni. El mandatario vociferó contra los periodistas presentes que cubrían el evento bajo acusaciones de “chorros” y “corruptos”. “La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”, explicó el secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari. La ola de repudios contra la medida incluyó partidos políticos, dirigentes de la oposición, entidades periodísticas como ADEPA, Aedba y Fopea, y representantes de la sociedad civil. Por un lado, este jueves los diputados que integran la comisión de Libertad Expresión, presidida por el libertario Guillermo Montenegro, se reunieron extraoficialmente -es decir, sin convocatoria del titular- e invitaron a un puñado de periodistas para exponer sobre la situación que atraviesa el sector frente al cierre de la Sala y los insultos atribuidos por el jefe de Estado. Entre los que participaron se encontraban periodistas acreditados de la Casa Rosada. La reunión fue trasmitida a través de un link oculto, al no tratarse de una reunión formal de la comisión. La única forma de “autoconvocarla”, es decir, hacerlo sin el aval de su titular, es votando un emplazamiento en el pleno, lo cual no sucedió. Los que impulsaron el encuentro fueron los diputados Nicolás Trotta (Fuerza Patria), vicepresidente primero; y Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), vicepresidente segunda de la comisión. También firmaron la nota los legisladores Germán Martínez, Mónica Frade, Julieta Campo, Diego Giuliano, Esteban Paulón, Raúl Hadad, Romina Del Plá, Juan Marino, Horacio Pietragalla Corti, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Sabrina Selva y Hugo Yasky. Estuvieron ausentes, además de los diputados de La Libertad Avanza, también los de la UCR y el PRO. Como antesala del encuentro, el mandatario le había gritado en los pasillos del Congreso a los periodistas que le preguntaron por el discurso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Por otra parte, la senadora de Convicción Federal, Carolina Moisés, titular de la misma comisión pero en la Cámara alta, se distanció de su par en Diputados y presentó un proyecto para darle fuerza de ley a la creación de la Sala de Prensa “Institucional” en el ámbito del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En cada caso, según el proyecto, la sala deberá estar ubicada en sus respectivas sedes: la Casa de Gobierno, el Palacio del Congreso y el edifico de la Corte Suprema. “Queda expresamente prohibida la revocación masiva o arbitraria de acreditaciones periodísticas. Toda restricción de acceso deberá ser individual, motivada, documentada y revisable judicialmente", agrega el texto presentado y firmado por la senadora jujeña y sus compañeros de bloque Guillermo Andrada, senador por Catamarca, y Sandra Mendoza, senadora por Tucumán. Los tres legisladores representan los intereses de los gobernadores del peronismo aliado de Milei, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz. “La existencia de un espacio físico permanente para el ejercicio del periodismo en las principales sedes de los tres poderes es un requisito indispensable para la democracia“, señalaron entre los argumentos del proyecto, amparados en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre el derecho al acceso a la información pública. Además, avanzaron presentaciones de parte de los medios afectados como Ámbito Financiero y FM La Patriada, que además la presentó en conjunto con el gremio SiPreBA y la cooperativa Tiempo Argentino. Lo cierto es que, por ahora, la Casa Rosada abrirá nuevamente la Sala de Periodistas, con los ánimos todavía más tensos entre el Ejecutivo y la prensa nacional.