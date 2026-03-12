Luego de que un nuevo acuerdo paritario para los empleados del Poder Legislativo tuviera un impacto directo en las dietas de los legisladores nacionales, los senadores de la Libertad Avanza y la UCR rechazaron el aumento. Paralelamente, la vicepresidenta Victoria Villarruel arremetió contra el Ejecutivo. Ayer se conoció la noticia que los senadores pasarían a cobrar $11,6 millones de “salario” bruto. La Comisión Negociadora del Valor del Módulo acordó este miércoles un incremento escalonado de casi 10% para todos los trabajadores: un 2% retroactivo a diciembre del 2025, más acumulativos de 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo del 2026. Este lleva las firmas de las autoridades de ambas cámaras y los secretarios generales de la Asociación del Personal Legislativo (APL), ATE Congreso y UPCN Congreso. Los legisladores de la Cámara Alta cobran $10,2 millones brutos desde noviembre del año pasado, pasarán a cobrar entre $11,4 y $11,6 millones con la suba acumulada. El aumento en las dietas se pondrá en cuestión la semana que viene durante las reuniones de bloque. La Libertad Avanza ya rechazó el aumento “El Bloque de Senadores de La Libertad Avanza no acepta el aumento de dietas”, dijo Patricia Bullrich al compartir el comunicado. “Los senadores percibimos una remuneración muy por encima del ingreso promedio de la sociedad, y entendemos que no es momento de avanzar con un nuevo aumento de las dietas”, dijeron en el comunicado. Este jueves, el bloque de la UCR también rechazó el aumento a sus dietas que fue resultado de las paritarias de los empleados legislativos. “Esos incrementos acordados, toda vez necesarios para acompañar el esfuerzo de los trabajadores que permiten desarrollar nuestras tareas en el Congreso, entendemos que no deberían implicar mejoras para los legisladores, en sintonía con el marco de razonabilidad y moderación que vivimos como sociedad y que compartimos", indicaron desde el bloque de Senadores de la UCR. En este sentido, aseguraron que el país atraviesa “cambios profundos” y “los argentinos contribuyen con gran esfuerzo y sacrificio en estos momentos de transición”. Mientras tanto, tras las acusaciones en redes sociales, la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, negó haber sido responsable del aumento de dietas. “Como vicepresidente, no soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos”, indicó en un comunicado que emitió en sus redes sociales. “Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los trabajadores lo donen a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez”, deslizó como una posible solución. Además, remarcó que la decisión quedaba a criterio de cada legislador, explicó que tampoco puede intervenir en el número de asesores que cada senador puede contratar ni en los salarios que pudieran percibir. Al ser consultada en Expoagro por su discusión con Nación, la vicepresidenta intentó bajarle el tono al conflicto. “Este tipo de novelas le permiten al periodismo seguir hablando de algo que no tiene importancia”, afirmó. Luego agregó que prefería mantenerse “prescindente de internas políticas”.