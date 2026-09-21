En esta noticia Las cuatro empresas que eligió Ramiro Marra para invetir

Ramiro Marra, empresario, operador bursátil y youtuber financiero y exlegislador de la Ciudad, visitó este lunes 21 de septiembre El Cronista Stream durante la edición especial por el Día del Economista y analizó los cambios que, según su visión, traerán la inteligencia artificial, los robots humanoides y el avance tecnológico.

Durante la conversación, puso el foco en el impacto de la IA sobre la productividad y los costos, además de plantear que la transformación tecnológica también estará vinculada con los robots y la exploración espacial. “ Estamos ante la revolución de la inteligencia artificial, pero falta también la revolución del espacio y de los robots ”, sostuvo.

Las cuatro empresas que eligió Ramiro Marra para invetir

Consultado sobre dónde buscaría oportunidades de inversión para los próximos años, Marra mencionó cuatro compañías: SpaceX, Tesla, Taiwan Semiconductor y NVIDIA.

Según explicó, considera que estas compañías tendrán cada vez mayor incidencia y que otras empresas estarán vinculadas con ellas. “ No hay tantas empresas ya. Todas van a estar atadas a estas ”, afirmó. Aclaró que también pueden aparecer otras oportunidades, pero ubicó a estas cuatro en el centro de su análisis.

Ramiro Marra en El Cronista Stream. El Cronista Stream

Marra destacó especialmente a Taiwan Semiconductor por su posición en la fabricación de chips y por la dificultad que tienen otras grandes compañías tecnológicas para alcanzar su nivel. También mencionó a NVIDIA y sostuvo que el desarrollo de chips está directamente relacionado con la inteligencia artificial y los robots.

En ese punto, explicó su mirada sobre el papel de NVIDIA dentro del ecosistema tecnológico. “NVIDIA es como el gran monstruo que termina siendo dueño de todo”, afirmó, al referirse al flujo de capital que genera y a la forma en que vuelve a invertir en otras compañías del sector.

Además, ubicó a Tesla y SpaceX dentro de una transformación más amplia que, según planteó, va más allá de los automóviles y la inteligencia artificial. En su análisis sobre los próximos años, mencionó el desarrollo de robots humanoides y la posibilidad de que estos lleguen a los hogares. “ El año que viene se van a hacer 1 millón de robots Optimus ”, afirmó durante la conversación.