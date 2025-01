Expulsaron a Ramiro Marra de La Libertad Avanza

Con un mensaje en redes sociales publicado poco antes de la medianoche, el oficialismo expulsó a Ramiro Marra de La Libertad Avanza.

"LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible", indicaron.

Al explicar la decisión, acusaron al legislador porteño de no seguir los lineamientos del partido y le reprocharon haber votado a favor de un aumento de impuestos en la Ciudad.

Su salida es "consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del Presidente", detallaron en la comunicación.

"Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean", agregó el comunicado de la fuerza que encabeza Milei.

Marra reaccionó con un escueto y enigmático mensaje: "VIVA LA LEALTAD. VIVA LA LIBERTAD CARAJO. Mañana hablamos", escribió en su perfil de X.

Si bien la expulsión de Marra se oficializó con ese mensaje, la jefa de bloque de LLA en la Legislatura, Pilar Ramírez, dio pistas de su salida unas horas antes, durante una entrevista televisiva en la que remarcó que "no podía haber una interna con él ya que no formaba parte del espacio",

"Con Marra somos compañeros. nos sentamos uno al lado del otro, pero no hay interna porque Marra no forma parte del espacio, no está dentro de LLA ni forma parte del bloque y tampoco dentro del partido, por lo que no puede haber ninguna interna", sorprendió Ramirez en diálogo con LN+.

La salida causó sorpresa ya que Marra es uno de las personas más cercanas al mandatario nacional desde que el primer momento en que formaron esta nueva agrupación política.

De todas maneras, los cortocircuitos ya venían desde hacía varios meses cuando se decidió apartarlo como jefe del bloque de LLA en la Legislatura porteña.

La determinación habría tenido que ver con algunas internas que el broker mantendría con la secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei.

Esta decisión profundiza la tensión interna dentro del oficialismo, que se mantiene firme en su postura de rechazo al aumento del gasto público y las cargas fiscales que dispuso el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.