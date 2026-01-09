Le gusta definirse como youtuber financiero más que como dueño de Bull Market, una de las sociedades de bolsa que más clientes retails tiene. Ramiro Marra, de él se trata, ahora está en todos los programas de chimentos por su supuesto romance con Luciana Salazar, que él no quiere hablar.

Tampoco dice nada cuando le preguntan si quiere ser presidente de Boca, club del cual es fan, tanto como de su compañero de todos los días, que por supuesto llevó a Punta del Este: su perro Amico Estoico.

Financista de Milei

Fue legislador porteño por la Libertad Avanza, partido que fundó junto a Eugenio Casiells, y el primero que fue a buscar a Javier Milei ofreciéndole que haga política, financiándole la campaña y prestándole sus oficinas de Bull Market para que lo tenga como su bunker político. Hoy, alejado de la política, vuelve de lleno a meterse en el mercado financiero, dando cursos de inversiones gratis para fomentar el mercado de capitales.

¿Cuáles son los objetivos para este año y los planes de crecimiento?

Nuestro objetivo principal es crecer de manera sostenible combinando tecnología, escala y sofisticación del negocio. En el mercado local buscamos consolidarnos en Buenos Aires y expandirnos apoyados en soluciones digitales. A nivel internacional estamos fortaleciendo el negocio institucional y transfronterizo, apalancándonos en nuestros equipos y oficinas en Nueva York, Miami y San Pablo. La inversión en tecnología e inteligencia artificial es un eje central para reducir costos y mejorar el asesoramiento. También desarrollar negocios en el mundo de seguros y pagos transaccionales.

¿Qué harán en seguros?

En 2026 vamos a consolidar nuestra posición en el mercado de seguros automotor con una estrategia agresiva. Estamos convencidos de la sinergia que existe entre el mundo bursátil y el asegurador: queremos que el cliente gane por los dos lados. Por eso, innovamos con beneficios reales: hoy ya estamos bonificando la primera cuota, acreditándola directamente en la cuenta de inversión del cliente para que ese dinero empiece a rendir desde el primer día.

¿Dónde ven las oportunidades en el mercado de capitales sin cepo cambiario?

La salida del cepo permite normalizar el mercado y volver a pensar el financiamiento de largo plazo. Aparecen oportunidades claras en el mercado primario, tanto corporativo como sub-soberano, y en una mayor participación de inversores internacionales. El mercado de capitales vuelve a ser un canal genuino para financiar la economía real.

¿A qué nicho apuntan y cómo ven la depuración del mercado de Alycs?

Apuntamos a diferenciarnos como una Alyc con fuerte foco en tecnología, clientes institucionales y operaciones internacionales. Creemos que el mercado va hacia una depuración natural, donde van a sobrevivir las Alycs con escala, capital, tecnología y capacidad real de generar valor. El negocio se está desplazando del modelo transaccional hacia el asesoramiento, la estructuración y los servicios integrales.

¿Qué necesitan hoy las Alycs y qué le pedirían al Gobierno?

Las Alycs necesitan reglas claras, previsibilidad y continuidad en el proceso de desregulación. Es clave reducir distorsiones, simplificar regulaciones y acompañar la innovación. A la CNV le pedimos un marco moderno que permita desarrollar nuevos instrumentos y tecnologías, al Ministerio de Economía estabilidad macroeconómica y al BCRA coherencia entre la política monetaria, cambiaria y financiera.

¿Qué oportunidades ven cuando Argentina vuelva al mercado de deuda internacional?

La vuelta al mercado internacional abre grandes oportunidades en colocaciones soberanas, sub-soberanas y corporativas, así como en el desarrollo de nuevos instrumentos. Ya se están viendo operaciones que anticipan un mercado más profundo. Además, la tokenización representa un cambio de paradigma para toda la industria, y junto con la tecnología y la inteligencia artificial va a transformar el negocio de las Alycs.