Globant, la compañía tecnológica argentina, nombró a Sarab Narang como nuevo CEO de Glob.AI, su modelo de servicios tecnológicos enfocado en la inteligencia artificial. La designación, anunciada el 18 de agosto de 2026, llega en un momento en que la IA se posiciona como un tema central en la innovación empresarial y la transformación digital.

Narang, con más de 23 años de experiencia en el ámbito de la IA, liderará este ambicioso proyecto que promete revolucionar la manera en que las organizaciones acceden a servicios tecnológicos.

Glob.AI: un modelo de servicios nativo de IA que transforma la industria

Glob.AI está diseñado para ofrecer a las empresas un acceso simplificado y eficiente a la inteligencia artificial, combinando la agilidad de un modelo AI-native con la amplia experiencia de Globant en el sector. Este enfoque permitirá a las organizaciones utilizar AI Pods, unidades de servicio operadas por agentes de IA y supervisadas por expertos. Así, las empresas podrán acceder a soluciones más eficientes y escalables, optimizando costos y tiempos de desarrollo.

Sarab Narang, en su papel de CEO, tiene la misión de escalar este modelo y acelerar su adopción en el mercado. Según los datos compartidos por la compañía, Glob.AI registró un crecimiento reciente del 60% en ingresos recurrentes anuales y logró captar la atención de importantes cuentas, como el 45% de sus principales clientes. Esto refleja una notable aceptación de su innovador enfoque en un contexto donde la digitalización se volvió esencial para la competitividad de las empresas.

Glob.AI registró un crecimiento reciente del 60% en ingresos recurrentes anuales. Shutterstock

AI Pods: la nueva era de la colaboración entre humanos e inteligencia artificial

Los AI Pods representan un cambio significativo en la forma en que Globant ofrece sus servicios. A diferencia del tradicional modelo de “horas-hombre”, los AI Pods permiten a los clientes suscribirse mensualmente a un conjunto de servicios que incluyen desarrollo de software y diseño, todo potenciado por inteligencia artificial. Cada suscripción ofrece una cantidad de capacidad medida en tokens, lo que asegura una alineación entre los recursos utilizados y los resultados esperados.

Esto no solo genera un ambiente más flexible y adaptado a las necesidades de cada negocio, sino que también permite reducir costos y tiempos de producción. Según Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant, “no se trata simplemente de una evolución: es una ruptura radical con respecto a lo que cualquier otra organización en nuestra industria está ofreciendo.” Este cambio de paradigma busca hacer que la adopción de la inteligencia artificial sea accesible y beneficiosa para empresas de todos los tamaños.

Relevancia de la inteligencia artificial en la transformación empresarial actual

La inclusión de AI Pods y la designación de Narang como CEO responden a una tendencia global hacia la digitalización y la inteligencia artificial. Las empresas reconocen la necesidad de innovar y adaptarse para sobrevivir en un entorno cada vez más competitivo. La transformación digital se convierte en una prioridad que no solo mejora la productividad, sino que también redefine el futuro del trabajo.

Por lo tanto, la apuesta de Globant por un modelo de servicios como el de AI Pods refleja una comprensión clara de estos desafíos. Al brindar acceso a inteligencia artificial de manera supervisada y estructurada, las empresas podrán concentrarse en sus objetivos estratégicos mientras optimizan sus operaciones. Esto representa un avance significativo en la búsqueda de soluciones tecnológicas efectivas.

Proyecciones futuras para Glob.AI y el ecosistema de inteligencia artificial

La designación de Sarab Narang como CEO de Glob.AI marca un hito en la trayectoria de Globant y en la evolución de los servicios tecnológicos. A medida que las organizaciones continúan buscando formas de integrar la inteligencia artificial en sus operaciones, el modelo de Glob.AI podría fijar un estándar en la industria. La combinación de experiencia y un enfoque innovador podría posicionar a Globant como un líder en la oferta de soluciones AI-native.

Con el compromiso de transformar la manera en que las empresas acceden a la tecnología, la compañía se encuentra bien posicionada para liderar el camino en la era de la inteligencia artificial. Esto no solo impactará positivamente en la productividad y la eficiencia de sus clientes, sino que también podría establecer las bases para una nueva forma de operar en el contexto empresarial del futuro.