La Noche del CFO 2026 reunió a referentes de las finanzas en una exclusiva cena en el Hotel Emperador. (El Cronista)

Este lunes, en el marco de una nueva entrega del premio al CFO del año, KPMG organizó una exclusiva cena junto a El Cronista y el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). La noche del CFO 2026 se realizó en el Hotel Emperador, sobre Libertador 420, en la Ciudad de Buenos Aires, y reunió a importantes referentes del mundo de las finanzas empresariales.

El invitado estrella fue Pedro Kearney, el vicepresidente de Finanzas de YPF, elegido este martes como el 13.º ganador del premio al CFO del año 2026 . El galardón se entregó este martes en el CFO Summit, evento que abrió el ministro de Economía, Luis Caputo.

Pablo Kearney, vicepresidente de Finanzas de YPF, en La noche del CFO 2026. (KPMG)

KPMG fue el main sponsor de la exclusiva cena de la que participaron importantes referentes que hoy lideran el rumbo financiero de las principales compañías del país.

Durante la cena, cominados, CFOs y referentes de la industria compartieron mesa en un espacio pensado para celebrar y disfrutar entre colegas. También hubo ganadores de ediciones anteriores del premio, entre ellos Gabriel Blasi, de Telecom, galardonado como CFO del Año en 2025. Estuvo además Federico Barroetaveña, ex CFO de YPF, ganador en 2024.

Ignacio Pini, director de Administración y Finanzas de ArcelorMittal Acindar, en La cena el CFO 2026.

Entre los asistentes también estuvieron Ignacio Pini, director de Administración y Finanzas de ArcelorMittal Acindar, y Hernan Richart, CFO de DLS Archer Ltd. S.A., ambos nominados en esta 13.° edición. Ejecutivos de Unilever, Aerolíneas Argentinas, Naturgy, Petrobras, Newsan y más festejaron a Kearney.

El actual vicepresidente de Finanzas de YPF es contador egresado de la Universidad de Córdoba e ingresó a la empresa en 2003. Fue CFO interino de la compañía en 2023 y estuvo al frente de las finanzas de YPF Luz. En agosto de 2025 asumió como vicepresidente de Finanzas, tras la decisión de YPF de dividir las funciones del CFO en dos vicepresidencias.

Hernan Richart, CFO de DLS Archer Ltd. S.A., en La cena de los CFO 2026.

Los detalles del CFO Summit 2026, con la presencia especial de Luis Caputo

En una edición especial del CFO Summit, el ministro de Economía Luis Caputo abrió el evento organizado por El Cronista y la Revista Apertura con sus palabras, para luego premiar a Kearney de forma personal.

La jornada reunió a economistas, referentes del ecosistema financiero, autoridades del mercado de capitales y responsables de Finanzas de compañías líderes.

La Noche del CFO 2026 reunió a referentes de las finanzas en una exclusiva cena en el Hotel Emperador. (El Cronista)

Luego del discurso de apertura se entregaron los premios CFO del Año. La ceremonia estuvo a cargo de Martín Mendivelzua y Ariel Eisenstein, de KPMG, Pablo Miedziak, presidente del IAEF, y Hernán de Goñi, director periodístico de El Cronista. Después, Miedziak hizo un balance de la premiación y abordó la agenda financiera de cara a 2027.

Más tarde, el panel “El desafío de convertir estabilidad en crecimiento” reunió a Daniel Marx, Nadín Argañaraz, Luciano Laspina y Luis Secco. Luego, Carlos Melconian, economista y expresidente del Banco Nación, hizo un balance del programa económico. También hubo intervenciones de Provincia Fondos y del Banco Nación sobre ahorro, FAL y emisiones.

La Noche del CFO 2026 reunió a referentes de las finanzas en una exclusiva cena en el Hotel Emperador. (El Cronista)

Otros paneles analizaron el rol del CFO en la mesa de decisiones y las alternativas de financiamiento para las empresas. El cierre estuvo a cargo de Roberto E. Silva, presidente de la CNV, que participó de una entrevista sobre los avances y las innovaciones en el mercado de capitales.

La galería de fotos de La cena del CFO 2026

La Noche del CFO 2026 reunió a referentes de las finanzas en una exclusiva cena en el Hotel Emperador. (El Cronista)

La Noche del CFO 2026 reunió a referentes de las finanzas en una exclusiva cena en el Hotel Emperador. (El Cronista)

La Noche del CFO 2026 reunió a referentes de las finanzas en una exclusiva cena en el Hotel Emperador. (El Cronista)

La Noche del CFO 2026 reunió a referentes de las finanzas en una exclusiva cena en el Hotel Emperador. (El Cronista)

La Noche del CFO 2026 reunió a referentes de las finanzas en una exclusiva cena en el Hotel Emperador. (El Cronista)

La Noche del CFO 2026 reunió a referentes de las finanzas en una exclusiva cena en el Hotel Emperador. (El Cronista)

La Noche del CFO 2026 reunió a referentes de las finanzas en una exclusiva cena en el Hotel Emperador. (El Cronista)