En esta noticia

El Gobierno nacional estableció un esquema especial de feriados por la visita del Papa León XIV al país.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, oficializada el 28 de septiembre mediante el Boletín Oficial, se declaró feriado nacional el lunes 9 de noviembre.

En la misma línea, el martes 10 de noviembre y el miércoles 11 serán feriados, pero estarán localizados según la disposición.

Te puede interesar

La Noche de los Museos 2026 en Buenos Aires ya tiene fecha confirmada: cuándo será y qué se podrá hacer

Calendario de feriados por la visita del Papa León XIV

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional

El lunes 9 será feriado a nivel nacional, por lo que se formará un fin de semana largo de tres días. Será ideal para los fieles que desean viajar a ver el recorrido del sumo pontífice o tomarse unos días extra de descanso.

Nuevo fin de semana largo confirmado: el Gobierno confirmó dos nuevos feriados por la visita del Papa León a la Argentina.
Nuevo fin de semana largo confirmado: el Gobierno confirmó dos nuevos feriados por la visita del Papa León a la Argentina.EFE/Massimo Percossi

Martes 10 de noviembre: feriado solo en Córdoba y CABA

El martes 10 de noviembre fue declarado feriado solo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para Córdoba. El martes 10 el sumo pontífice viajará a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivo para la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires el esquema será diferente, ya que habrá feriado el lunes 9 y el miércoles 11, pero el martes será una jornada laboral habitual.

Te puede interesar

Bono de $70.000 de ANSES confirmado para los jubilados en octubre: quiénes lo van a cobran

Por qué se decretaron feriados escalonados

El decreto detalla que las actividades previstas la visita demandarán medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento de circulación.

El Gobierno señaló que los operativos podrían verse dificultados si coincidieron con los desplazamientos habituales de trabajadores y estudiantes.

CABA, la provincia de Buenos Aires y Córdoba habían solicitado que se declare feriados con alcance territorial por la agenda del sumo pontífice.