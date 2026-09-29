El Gobierno nacional estableció un esquema especial de feriados por la visita del Papa León XIV al país.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, oficializada el 28 de septiembre mediante el Boletín Oficial, se declaró feriado nacional el lunes 9 de noviembre.

En la misma línea, el martes 10 de noviembre y el miércoles 11 serán feriados, pero estarán localizados según la disposición.

Calendario de feriados por la visita del Papa León XIV

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional

El lunes 9 será feriado a nivel nacional, por lo que se formará un fin de semana largo de tres días. Será ideal para los fieles que desean viajar a ver el recorrido del sumo pontífice o tomarse unos días extra de descanso.

Nuevo fin de semana largo confirmado: el Gobierno confirmó dos nuevos feriados por la visita del Papa León a la Argentina. EFE/Massimo Percossi

Martes 10 de noviembre: feriado solo en Córdoba y CABA

El martes 10 de noviembre fue declarado feriado solo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para Córdoba. El martes 10 el sumo pontífice viajará a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivo para la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires el esquema será diferente, ya que habrá feriado el lunes 9 y el miércoles 11, pero el martes será una jornada laboral habitual.

Por qué se decretaron feriados escalonados

El decreto detalla que las actividades previstas la visita demandarán medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento de circulación.

El Gobierno señaló que los operativos podrían verse dificultados si coincidieron con los desplazamientos habituales de trabajadores y estudiantes.

CABA, la provincia de Buenos Aires y Córdoba habían solicitado que se declare feriados con alcance territorial por la agenda del sumo pontífice.