Gastón Gaudio confirmó de manera oficial que será candidato a presidente del Club Atlético Independiente en las elecciones del próximo 13 de diciembre.

En una extensa entrevista radial, el ex tenista detalló este martes los pilares de su proyecto para desembarcar en Avellaneda, marcando su postura sobre la economía de la institución, el fútbol profesional y el modelo de gestión.

El anuncio más resonante de su postulación fue la confirmación de que el máximo ídolo de la historia de la institución formará parte de su espacio político. “(Ricardo) Bochini va a estar con nosotros”, aseguró Gaudio en diálogo con Radio La Red. Y reveló una anécdota íntima: “Después de ganar Roland Garros le dije a Bochini que mi sueño era ser presidente de Independiente y que él me tenía que acompañar”.

En el plano económico, el ex capitán de la Copa Davis, que viene de reunirse en el exterior con el Emir de Qatar, Iamin bin Hamad Al Thani, afirmó tener cerrado un acuerdo comercial sin precedentes que serviría para sanear las cuentas de la institución.

“Estoy seguro de que va a ser el contrato por sponsor más grande de la historia del club a cambio de publicidad en la camiseta”, sentenció. Además, aclaró que por ahora no incluyó el naming del estadio en la negociación, dejándolo como una “alternativa” a futuro.

Consultado sobre el modelo institucional, Gaudio fue tajante al defender a las asociaciones civiles: “No se me cruza por la cabeza que Independiente no sea un club social, la pasión no se puede comprar nunca”.

En esa línea, remarcó la necesidad de modernizar la estructura apoyándose en sus vínculos: “Tengo relación con el dueño del PSG, sé que la lucharon por años y la conclusión es que tenés que profesionalizar todas las áreas”.

Sobre el armado futbolístico, el flamante candidato optó por el misterio respecto a los nombres, pero dejó definiciones claras. Confirmó que el director deportivo ya “está cerrado” y que será un exjugador de fútbol. “Es lo mejor que le va a pasar al club”, confió. Bajo su eventual gestión, advirtió que será justamente este mánager el encargado de elegir al director técnico del primer equipo.

En cuanto al plantel profesional, no ocultó su deseo de repatriar a una de las últimas grandes apariciones de la cantera: “Me gustaría que vuelva Esequiel Barco, tengo buena relación y él quiere al club”. A su vez, elogió el trabajo que se está realizando en las divisiones formativas y avisó que le “encantaría” que Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio continúen trabajando al frente de la Reserva.

Finalmente, Gaudio se refirió al duro presente institucional y al descontento de los hinchas con la actual gestión, describiendo que hoy se vive “un ambiente asqueroso”.

Además, en el plano político, reveló que su estructura dirigencial estará apoyada en las agrupaciones “Puro Sentimiento Rojo” y “Gente de Independiente” , pero se mostró abierto a recibir a todo aquel “quiera venir a hacer bien y a ganar”.