El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit y OXXO firmaron una alianza que ya está en vigencia en todo el país. Todos los derechohabientes con créditos vigentes ahora podrán hacer sus pagos durante las 24 horas los 7 días de la semana en las tiendas OXXO.
El anuncio fue comunicado en conjunto por Infonavit y OXXO. Por parte del Instituto, el Gobierno resaltó los beneficios de esta nueva alianza.
“Habilitamos un nuevo servicio para que nuestros derechohabientes puedan pagar su crédito en las tiendas de esta cadena en todo el país, con disponibilidad las 24 horas, los 7 días de la semana y sin cobro de comisión”, informó Infonavit.
Monto máximo de pago de Infonavit por OXXO
El nuevo servicio de pagos de Infonavit por medio de OXXO no tendrá comisiones para los derechohabientes.
“Las personas podrán realizar pagos de hasta $10,000 pesos por transacción, con mayor flexibilidad y sin depender de horarios bancarios”, informó FEMSA, empresa dueña de OXXO.
Requisito para realizar el pago de Infonavit por OXXO
Todos los usuarios que quieran pagar su mensualidad por medio de OXXO, solamente deben contar con 10 dígitos del número de crédito, este dato será la referencia de pago que se debe entregar a la persona que recibe el pago en una tienda OXXO.
- El pago en efectivo, tarjeta de débito o crédito hasta 10.000 pesos
- Se verá reflejado en 24 horas
- No tiene comisión
“Con esta alianza, ambas instituciones fortalecen la infraestructura de pagos de créditos de vivienda en México al sumar capacidades complementarias con alcance nacional de OXXO”, informó FEMSA.