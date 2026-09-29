En esta noticia

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit y OXXO firmaron una alianza que ya está en vigencia en todo el país. Todos los derechohabientes con créditos vigentes ahora podrán hacer sus pagos durante las 24 horas los 7 días de la semana en las tiendas OXXO.

El anuncio fue comunicado en conjunto por Infonavit y OXXO. Por parte del Instituto, el Gobierno resaltó los beneficios de esta nueva alianza.

“Habilitamos un nuevo servicio para que nuestros derechohabientes puedan pagar su crédito en las tiendas de esta cadena en todo el país, con disponibilidad las 24 horas, los 7 días de la semana y sin cobro de comisión”, informó Infonavit.

"En colaboración con el INFONAVIT, trabajamos para habilitar soluciones que respondan a las necesidades reales de las personas".
"En colaboración con el INFONAVIT, trabajamos para habilitar soluciones que respondan a las necesidades reales de las personas".Infonavit
Obras.Comienza la construcción de la nueva línea de Cablebús en CDMX: 65,000 pasajeros diarios y más de 11 km de trayecto

Te puede interesar

Confirmado por el artículo 2398 del Código Civil: este es tiempo máximo que puede durar un contrato de alquiler de una vivienda

Monto máximo de pago de Infonavit por OXXO

El nuevo servicio de pagos de Infonavit por medio de OXXO no tendrá comisiones para los derechohabientes.

“Las personas podrán realizar pagos de hasta $10,000 pesos por transacción, con mayor flexibilidad y sin depender de horarios bancarios”, informó FEMSA, empresa dueña de OXXO.

Desde ahora los derechohabintes podrán pagar sus cuotas de infonavit hasta 10.000 pesos en OXXO.
Desde ahora los derechohabintes podrán pagar sus cuotas de infonavit hasta 10.000 pesos en OXXO.Captura videlo publicado por INFONAVIT

Requisito para realizar el pago de Infonavit por OXXO

Todos los usuarios que quieran pagar su mensualidad por medio de OXXO, solamente deben contar con 10 dígitos del número de crédito, este dato será la referencia de pago que se debe entregar a la persona que recibe el pago en una tienda OXXO.

  • El pago en efectivo, tarjeta de débito o crédito hasta 10.000 pesos
  • Se verá reflejado en 24 horas
  • No tiene comisión

“Con esta alianza, ambas instituciones fortalecen la infraestructura de pagos de créditos de vivienda en México al sumar capacidades complementarias con alcance nacional de OXXO”, informó FEMSA.

Normativa.El artículo 191 del Código Penal lo confirma: las personas que ultrajen el Escudo nacional podrían recibir multas o de 6 meses a 4 años de prisión
Día libre.Calendario escolar 2026-2027: el único descanso confirmado en octubre que dará lugar a un fin de semana largo