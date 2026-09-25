La Cámara Argentina Fintech realizó ayer en Córdoba la última edición de Fintech Meetups 2026, el ciclo que llevó las principales conversaciones sobre innovación financiera a distintos puntos del país. Con Banco de Córdoba como anfitrión, el encuentro reunió a representantes del sector financiero, tecnológico y público.

La jornada puso sobre la mesa algunos de los principales desafíos del ecosistema financiero: el estado del crédito en Argentina, la transformación del sistema y el rol de las stablecoins en los pagos, la infraestructura necesaria para ampliar los servicios y el potencial de la identidad digital y el open data para impulsar una nueva economía.

La apertura estuvo a cargo de Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech; Raúl Piccolo, vicepresidente de la entidad, quien destacó que “Argentina necesita más y mejor crédito”; y Raúl Paolasso, presidente del Banco de Córdoba, quien, en esa misma línea, señaló: “La decisión ya no pasa más por elegir entre un banco o una fintech, sino que pasa más por entender cómo hacemos para construir un sistema financiero más eficiente, más competitivo, más inclusivo y sobre todo capaz de ampliar el crédito”.

Crédito: nuevos modelos para ampliar el acceso

El primer panel, “El estado del crédito en Argentina”, reunió a Marcelo Fernández, de Banco de Córdoba; Juan Pablo Mon, de Bezza; Carlos Mendive, de Poincenot; y Federico Chimento, de Moni, con la moderación de Mariano Biocca. La conversación abordó la evolución de la mora, el uso de datos para mejorar la evaluación crediticia y las oportunidades para incorporar a personas que todavía no cuentan con historial financiero.

“Las plataformas y billeteras tienen la oportunidad de llegar a ellos, pero el desafío es cómo evaluar a quienes no tienen un historial que permita mostrar su estabilidad económica. Ahí la data transaccional es clave”, señaló Juan Pablo Mon, CEO de Bezza, en referencia a los segmentos con actividad formal que aún están fuera del sistema financiero.

La experiencia del usuario como motor de transformación

En el segundo bloque, “Una mirada sobre la transformación del sistema financiero”, Maximiliano Raimondi, de Lemon; Gonzalo Rodríguez, de Banco de Córdoba; Bruno Cerisoli, de Payway; Agustín Ferranti, de Banco Coinag; y Hernán Olivieri, de PAGOS360, analizaron cómo integrar servicios, simplificar operaciones y fortalecer la seguridad. Moderado por Mariano Giraffa, director de Medios de Pago de la Cámara Argentina Fintech, el intercambio también abordó la automatización de las cobranzas y la gestión financiera de las empresas.

“La experiencia del cliente dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en una expectativa básica. Hoy ya no se comparan bancos con bancos, sino con las experiencias digitales del día a día”, afirmó Gonzalo Rodríguez, director de Tecnología de Banco de Córdoba.

Stablecoins y la nueva era de los pagos

Durante su presentación, Antônia Souza, directora de Monedas Digitales para Latinoamérica y el Caribe de Visa, analizó la evolución de las stablecoins y su incorporación a la infraestructura financiera de la región. Explicó cómo estos activos conectan billeteras, tarjetas, tesorería y pagos transfronterizos, y destacó las oportunidades para ampliar su uso en las operaciones entre empresas.

Stablecoins y la nueva era de los pagos - FM Córdoba.

La infraestructura detrás de los nuevos servicios

La agenda continuó con el panel “Infraestructura para una nueva era de servicios financieros”, integrado por Román Sarria, de SUGA; Mariano Zibecchi, de intive; Matías Giorgio, de Veritran; y José Manuel Recio, de OpenPass, bajo la moderación de Santiago Witis, Country Manager Cono Sur de Pomelo. Los participantes analizaron los desafíos de integración, seguridad y escalabilidad necesarios para acompañar el desarrollo de nuevos productos.

“La infraestructura es mucho más que algo físico: está en las capas de software, en los módulos que elegimos, en cómo alineamos los rieles y en la disponibilidad de cada servicio. También en los datos de cada transacción, que permiten mejorar la seguridad y desarrollar mejores productos”, señaló José Manuel Recio, CCO de OpenPass.

Infraestructura para una nueva era de servicios financieros - FM Córdoba.

Identidad y datos para facilitar el acceso

El cierre estuvo dedicado a la relación entre tecnología, identidad y datos. Bajo el título “Identidad y Open Data: el poder de los datos para una nueva economía”, participaron Diego Kaufman, de 4i Digital; Liliana Jones, de Banco de Córdoba; y Pablo Huerta, de PSS. La moderación estuvo a cargo de Gerardo Adrián Cambiagno, director general de Transformación Digital del Gobierno de Córdoba. El intercambio puso el foco en simplificar la identificación de los usuarios y compartir información de forma segura, con consentimiento claro.

“Ahora estamos trabajando en el alta de personas jurídicas, aprovechando datos de distintos organismos públicos. El desafío es normalizar esa información para que pueda escalar”, explicó Liliana Jones, Digital Product Lead de Banco de Córdoba.

Con esta edición, la Cámara Argentina Fintech concluyó su ciclo federal 2026, que tuvo encuentros en Buenos Aires, Rosario, Neuquén, Salta y Córdoba. El recorrido generó espacios de intercambio entre empresas, bancos y sector público para acercar la innovación financiera a las necesidades y oportunidades de cada región.