Cuándo conviene comprar un 0km y en qué momentos no
Según el escenario, comprar un auto nuevo puede ser una decisión de consumo, una cobertura patrimonial o una mala asignación de capital. La clave está en distinguir cuándo preserva valor relativo y cuándo su costo total y su depreciación lo vuelven una opción poco eficiente.
Petrobras desplazó a Mercado Libre como la compañía latinoamericana de mayor valor bursátil tras un fuerte repunte de sus acciones. En diálogo con El Cronista, analistas explican por qué el mercado volvió a privilegiar empresas con fuerte generación de caja y qué perspectivas tiene cada una hacia adelante.