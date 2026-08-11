En esta noticia

Este martes, 11 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 11 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4837 - El Dentista

Te puede interesar

Oficial: el Gobierno visitará casa por casa con personal administrativo para constatar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 11 de agosto

 1°4837 11°7903
 7868  12°2758
 3°8886 13°5744 
 9128  14°5073 
 4119  15°0341 
 6°9924  16°4602
 0588  17°7426 
 6188  18°5076 
 1028  19°7790 
 10°3479 20°3805 

Te puede interesar

Poner bicarbonato de sodio y papel film en los rieles de la ventana: para qué sirve y por qué se recomiendan

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista simboliza autocuidado y necesidad de atender tu salud.

También refleja ansiedad, miedo al juicio o enfrentar una verdad incómoda.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

Te puede interesar

Adiós a la freidora de aire: el moderno electrodoméstico que cocina las comidas de diversas formas