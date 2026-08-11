En esta noticia ¿Qué significa soñar con el dentista?

Este martes, 11 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 11 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4837 - El Dentista

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 11 de agosto

1° 4837 11° 7903 2° 7868 12° 2758 3° 8886 13° 5744 4° 9128 14° 5073 5° 4119 15° 0341 6° 9924 16° 4602 7° 0588 17° 7426 8° 6188 18° 5076 9° 1028 19° 7790 10° 3479 20° 3805

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista simboliza autocuidado y necesidad de atender tu salud.

También refleja ansiedad, miedo al juicio o enfrentar una verdad incómoda.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.