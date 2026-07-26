Luego de que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires por los dichos de Javier Milei, durante el acto de lanzamiento de campaña de Flávio Bolsonaro, el mandatario argentino redobló la apuesta contra el país vecino y acusó a su par brasileño de financiar la supuesta campaña antiargentina.

“¿Sabe quién puso más plata en esta campaña anti argentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil y después vienen a hablar de interferencia“, denunció Milei en diálogo por Radio Mitre.

“Me alié con Estados Unidos, me alié con Israel, y hoy Argentina es un faro de la libertad. Por eso todo el ataque que hubo, toda la campaña mediática, porque estamos siendo el faro de Occidente, porque estamos cambiando el mundo” añadió.

Desde el predio de La Sociedad Rural, donde más temprano brindó un discurso por la inauguración oficial de la tradicional muestra del campo, Milei sostuvo que “estamos poniendo en jaque las políticas de estos chorros, que se escudan detrás del Estado presente para robarle a la gente de bien”.

“Entonces están nerviosos porque se está demostrando que usted saca al Estado del medio y la gente prospera y todos los parásitos que viven del Estado están desesperados”, insistió.

En esa misma línea, el presidente también cuestionó el impedimento de la justicia brasileña para poder visitar a Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria. “Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro, no me dejaron. Acá, sin embargo, el expresidiario vino a saludar a la rea”, dijo en alusión a la visita que Lula realizó meses atrás a Cristina Kirchner.

“Acá no tuvieron ningún problema, nadie le prohibió nada. Sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso”, subrayó.

Este domingo, el gobierno de Brasil llamó a consulta a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, luego de los dichos de Milei contra Lula da Silva durante un acto político en San Pablo. La medida fue adoptada por el canciller Mauro Vieira y ya fue comunicada a la representación diplomática en Buenos Aires.

La decisión profundiza la tensión entre ambos países, en un vínculo que ya venía atravesado por diferencias desde la llegada del libertario a la Casa Rosada.

El conflicto se desató tras la participación del Presidente argentino en la convención del Partido Liberal, donde expresó su apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre.

Allí, Milei llamó a Lula “ ladrón”, “presidiario” y “basura socialista” , y también insultó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien definió como “basura calva”.

En el gobierno de Lula tomaron la intervención como una injerencia en asuntos internos, especialmente porque los ataques se produjeron en territorio brasileño y apuntaron tanto al jefe de Estado como a un magistrado del máximo tribunal.