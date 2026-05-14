El politólogo Andrés Malamud desmenuzó la actualidad política y económica de la gestión de Javier Milei durante una entrevista en el streaming Cenital. El especialista se refirió tanto a la relación estratégica con los Estados Unidos como a la interna de poder puertas adentro del Gobierno, así como al futuro de la alianza con el PRO de Mauricio Macri y el rol de Patricia Bullrich. Para Malamud, la llegada de Milei al poder significó un giro inesperado en la inserción internacional del país. Sin embargo, advirtió que actualmente el apoyo externo es más frágil de lo que el oficialismo cree. “Argentina fue invitada al desarrollo, pero una invitación no es una garantía”, sentenció. Haciendo referencia a la teoría de “patear la escalera” del economista surcoreano Ha-Joon Chang, el politólogo explicó que los países centrales a menudo impiden que los emergentes sigan su mismo camino. “Si te patean la escalera, no subís”, graficó, subrayando que el vínculo actual no es entre estados y estructuras, sino entre personas: “Es Donald Trump con Milei”. Uno de los puntos más críticos de su análisis fue la dinámica interna del Gabinete. Malamud describió un proceso de aislamiento del Presidente, quien, en su opinión, ha dejado de escuchar voces disidentes para rodearse de lealtades absolutas. “Que el poder se nutra y se rodee de alcahuetes es lo más común del mundo. Los buenos líderes tienen conciencia de eso y tratan de escuchar campanas diferentes. Milei las está callando”, disparó. Según el politólogo, exfuncionarios del macrismo que hoy ocupan cargos en el Gobierno han sufrido una metamorfosis: “Cambiaron, no eran así. Hoy son un grupo de fanáticos, enardecidos y paranoicos”. Al abordar la relación entre el fundador del PRO y el actual mandatario, Malamud fue contundente sobre la imposibilidad de una convivencia en la cima: “Sin Macri no habría Milei, pero mientras haya Milei no habrá Macri”. En este juego de sombras, destacó la figura de la ministra de Seguridad como la pieza que mejor entiende el terreno. “Patricia Bullrich es la mejor olfateadora de la política argentina. No es una persona articulada en la retórica, pero tiene muy buena orientación política y olfatea debilidad”, analizó. Para Malamud, el juicio de la historia sobre este Gobierno será binario y dependerá exclusivamente de un factor. “Milei no puede dejar mucho más que la estabilidad económica. Cualquier otra cosa sería un fracaso. Lo que prometió es el orden fiscal”. A pesar del pesimismo que suele rodear al análisis de la coyuntura, el especialista se mostró optimista respecto a la resiliencia democrática argentina, diferenciando a Milei de otros líderes populistas de la región: “Él no es como Trump o Bolsonaro; hasta ahora no nos dio razones para pensar que desconocería una derrota. Todo lo que yo quiero de un presidente es que acepte la derrota y se vaya”. Finalmente, el politólogo reflexionó sobre un cambio en la percepción de las clases altas argentinas. Según Malamud, el sector más rico de la sociedad ya no sueña con el exilio en Uruguay o Europa, sino con disfrutar de las ventajas locales. “Este es el mejor país en el que pueden vivir por el clima, la gastronomía, los amigos y porque no caen bombas. Este año, 10 capitales del mundo fueron bombardeadas; acá no caen bombas”, concluyó, reafirmando su vínculo visceral con el país: “Llevo a la Argentina en dosis intravenosa”.