En esta noticia Los elogios de The Washington Post al rumbo económico de Milei

El diario estadounidense The Washington Post volvió a publicar una editorial dedicada a Javier Milei en la que destacó los resultados económicos del Gobierno, al tiempo que vinculó esa evolución con la reciente mejora en la calificación crediticia otorgada por Moody’s.

Publicada bajo el título “El renacimiento de la Argentina continúa”, la columna sostiene que las perspectivas económicas del país siguen mejorando, un escenario que, según el periódico, comenzó a atraer nuevamente el interés de los inversores.

Los elogios de The Washington Post al rumbo económico de Milei

En ese contexto, el periódico resaltó que las reformas orientadas al mercado impulsadas por el mandatario “están funcionando”.

En su editorial, The Washignton Post destacó que Argentina recibió su tercera mejora de calificación soberana en menos de tres meses, luego de las decisiones adoptadas por Moody’s, Fitch y S&P Global. Según el medio, las revisiones reflejan una mayor confianza de los mercados internacionales en el rumbo económico del país.

La columna sobre Milei que publicó The Washington Post

El artículo recordó que, cuando Milei asumió la Presidencia en diciembre de 2023, la Argentina era considerada un país con un riesgo de incumplimiento muy elevado. Sin embargo, señaló que en menos de tres años el país superó su calificación de “altamente problemática” y ya no posee “una de las deudas más riesgosas del mercado global”. Además, remarcó que “la ambición de Milei” es alcanzar una calificación de grado de inversión en un plazo de aproximadamente cinco años.

El medio consideró que este mejora de la nota crediticia no responde “a la magia ni la suerte”, sino al proceso de estabilización económica. En ese sentido, citó la explicación de Moody’s, que sostuvo que la estabilización macroeconómica “superó la fase de ajuste inicial y se consolidó como una mejora más duradera de los fundamentos crediticios”.

El diario también puso el foco en el auge de las exportaciones, que según remarcó “mejoró las perspectivas del país en parte gracias a la expansión del sector energético”.

Sobre el cierre, el editorial se detuvo en la desaceleración de la inflación: recordó que cuando Milei llegó a la Casa Rosada la inflación mensual rondaba el 25%, mientras que en junio de este año fue del 1,9%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además resaltó la obtención de superávit fiscal, en referencia al ajuste del gasto público que se implementó en el país desde que asumió Milei.

“Esto mejora la vida de los argentinos. Y también ofrece un modelo para otras economías estancadas que buscan recuperarse”, concluyeron.