Salario vs. inflación: el bolsillo empieza a pesar, pero hay un dato electoral que todavía juega a favor de Milei
La situación económica es leída como una realidad que llegó para quedarse, incluso entre los votantes de Javier Milei. Los jóvenes dejan nuevos datos no positivos, pero aún hay un dato que pone al presidente por delante de otros candidatos para 2027.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 18 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.