El reposteo de Milei a Bullrich que expuso un giro en su respaldo a Adorni

Después de una semana en la que la agenda política quedó atravesada por la investigación patrimonial contra Manuel Adorni y su posterior salida de la Jefatura de Gabinete, Javier Milei eligió un mensaje distinto para volver a tomar la iniciativa. Ya de regreso de su gira por España, el Presidente publicó este domingo en su cuenta de Instagram un breve fragmento de una entrevista concedida en ese país, con una frase que proyecta el foco hacia el futuro político del oficialismo.

"Me voy a presentar a las elecciones. ¿Cómo no me voy a presentar? Si estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia“, dice Milei en la imagen que compartió, extraída de la conversación que mantuvo durante su visita a España.

La publicación apareció menos de 24 horas después de que Adorni oficializara su renuncia como jefe de Gabinete, una decisión que el Gobierno terminó de resolver tras semanas de presión política y judicial por la investigación sobre la evolución patrimonial del ahora exfuncionario. Mientras tanto, dentro del oficialismo crecen las versiones que ubican al ministro del Interior, Diego Santilli, como el principal candidato para sucederlo.

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La elección del fragmento tampoco pasó inadvertida. No se trata de declaraciones nuevas sino de un pasaje puntual de una entrevista que, cuando fue difundida originalmente, tuvo otro eje completamente distinto: la situación de Adorni.

En aquella conversación, realizada durante la gira presidencial por España, Milei fue consultado por la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucraba a su entonces jefe de Gabinete. El Presidente defendió su honestidad, sostuvo que creía “absolutamente plausible” la explicación brindada por el funcionario sobre el origen de su patrimonio y remarcó que sería la Justicia la que debería determinar los hechos.

Sin embargo, dejó una definición que terminó dominando aquella entrevista: "Si lo consideran culpable, lo eyecto de una patada“.

Dos días más tarde, aunque la Justicia todavía no resolvió la situación procesal de Adorni, el funcionario presentó su renuncia. En la carta dirigida al Presidente sostuvo que la decisión respondió al desgaste sufrido por él y su familia tras meses de denuncias, cuestionamientos públicos y exposición política. Milei aceptó su salida, pero evitó despedirlo públicamente.

En ese contexto, la entrevista reposteada este domingo admite una lectura política adicional. El Presidente no recuperó el tramo de la entrevista referido a Adorni sino el que proyecta su propia continuidad electoral y reivindica la gestión. El mensaje parece buscar que la conversación vuelva a concentrarse en los resultados que el oficialismo reivindica en materia económica y en la etapa política que pretende abrir tras el recambio en la Jefatura de Gabinete.