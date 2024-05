La pregunta que incomodó a Milei durante una entrevista: "Es una falta de respeto"

En una nueva entrevista con la prensa internacional, el presidente Javier Milei reaccionó con dureza contra una periodista del medio estadounidense Univision, Carolina Rosario, en el momento en el que esta intentó realizar preguntas de carácter personal.

Así lo compartió la misma profesional de la comunicación en sus redes sociales, donde publicó un fragmento del encuentro en el que Milei habla principalmente de las relaciones geopolíticas de la Argentina con Estados Unidos, Israel, Colombia, Venezuela y China.

Tras el extenso diálogo, Rosario intentó virar la conversación hacia otro plano y le solicitó al Presidente la posibilidad de hacerle algunas preguntas personales.

Ante esto, Milei reaccionó con dureza: "No, temas personales no, no contesto temas personales". Y, tras una leve insistencia de la periodista, sumó: "No tengo por qué. Me parece una falta de respeto además".

Días después de la entrevista, el primer mandatario publicó en sus redes sociales un tuit en referencia a esta donde tomó como ejemplo el diálogo para advertir "como siguen operando algunos 'periodistas' y políticos".

"La periodista, respetuosa por cierto, casi que a modo de confesión, reconoció que varios periodistas y políticos argentinos la llamaron para que me agreda durante la nota con cuestiones personales", advirtió Milei.

Y agregó: "Hay un complot de un grupito de políticos, periodistas y empresarios que no pueden aceptar que perdieron el poder y están desesperados por hacer cualquier cosa para volver".

Sin embargo, Rosario aclaró en vivo con Univision como fue la situación y marcó que "el Presidente tuvo una interpretación muy libre" de un comentario que ella dijo al finalizar la entrevista.

Y se explayó: "Terminó la entrevista y tuvimos una breve conversación entre el equipo presente y todos los que estábamos allí y se habló sobre este momento de preguntas personales y les conté como yo, cuando iba camino a la entrevista, me informé con personas, argentinos, fuentes de información que usamos los periodistas para prepararme y hablar de todo, pero nunca, en ningún momento, se mencionó ni a políticos ni a periodistas".