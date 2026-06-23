La nueva letra chica de la promoción minera: cómo cambia el acceso a importaciones, beneficios e inversiones
La administración de Javier Milei reemplazó una reglamentación vigente desde hace más de 30 años. Simplifica importaciones, fija plazos para beneficios fiscales, flexibiliza el uso de bienes entre proyectos y digitaliza buena parte de los trámites.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 23 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.