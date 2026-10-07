Una delegación conjunta de EE.UU. ya llegó al país para avanzar en el Corredor Andes-Atlántico: los detalles de la visita

La nueva embajadora de Israel en la Argentina, Ahuva Spieler Reshef, encabezó este miércoles un acto reservado en el Palacio Libertad al cumplirse tres años del ataque de Hamás contra el sur de Israel . “Quiero agradecer al pueblo y al Gobierno argentino por haber entendido que, frente al terrorismo, la ambigüedad también puede tener consecuencias ”, expresó la diplomática.

Entre los presentes se encontró el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Además, asistieron diputados y legisladores de la Ciudad, líderes de la comunidad judía argentina y familiares de las víctimas del ataque terrorista.

El acto conmemorativo de este miércoles fue la primera aparición de peso de la embajadora tras su acreditación formal. El lunes, el presidente Javier Milei recibió en el Salón Blanco de la Casa Rosada las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Bélgica, Irlanda, Finlandia e Israel, acompañado por el canciller Pablo Quirno.

Además, este viernes Reshef mantendrá una reunión bilateral con la secretaria general, Karina Milei, en el marco de las exportaciones de carne Kosher a Israel. De ese encuentro también asistirá Diego Sucalesca, de PromArgentina.

Presidencia

Se trata de otro gesto de alineamiento del Gobierno nacional con Israel, su principal aliado estratégico junto con Estados Unidos. Ya desde temprano, la Casa Rosada recordó que el ataque coordinado de Hamás dejó alrededor de 1.200 personas asesinadas y 251 secuestradas, y señalaron: “A tres años del ataque, recordamos a quienes perdieron la vida, acompañamos a sus familias y a los sobrevivientes y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida y la paz”.

El canciller sumó su propio mensaje en la red social X. Quirno sostuvo que el Gobierno recuerda a las víctimas, “entre ellas argentinos asesinados y secuestrados ”, y cerró con la frase “Argentina no olvida. Argentina no calla”.

La embajadora habló por primera vez en el marco de un acto que, durante más de una hora y media, mostró videos de material altamente sensibles sobre los sucesos del 7 de octubre y contó con orquesta en vivo, cantantes y bailarines que le brindaron un clima emotivo a la reunión conducida por Alfredo Leuco.

Este 7 de octubre se cumple un nuevo año desde los brutales ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra el pueblo de Israel. Recordamos a las víctimas y expresamos nuestra solidaridad con sus familias.



La Casa Rosada reafirma su más enérgico repudio… pic.twitter.com/O6Cz1pQMnD — Casa Rosada (@CasaRosada) October 7, 2026

En el acto también se sirvieron ofrendas de flores de parte del Estado de Israel, la República Argentina -encabezadas por Presti-, los sobrevivientes y la comunidad judía, junto a representantes de la DAIA y la AMIA.

“Hubo apoyo, financiamiento y entrenamiento de quienes quieren convertir el terror en una herramienta contra Israel y el mundo occidental. Acá en Buenos Aires no hace falta lo que explique lo que es el terrorismo, lo sufrieron no una sino dos veces. No es una diferencia de opiniones, no es un desacuerdo político, es terrorismo, y frente a él no podemos mirar para otro lado”, aseguró la embajadora.

Antes de ella también habló Natalia, la mamá de Keshet Casarotti Karla, uno de los jóvenes víctimas del ataque. Natalia se había retirado del auditorio por la sensibilidad que le provocó ver los videos y, a su turno, remarcó que el malestar que le produjo. La embajadora lo primero que hizo a penas comenzó su intervención fue pedirle disculpas: “Pido perdón, que tuvieron que revivir de nuevo este trauma”, les dijo a los familiares.

La llegada de Spieler Reshef se produce en el punto más alto del vínculo político entre ambos gobiernos. Desde su primera visita a Israel, en febrero de 2024, Milei declaró a Hamás organización terrorista, habló ante la Knéset y recibió el Premio Génesis, conocido como el “Nobel judío”.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, en la ofrenda floral por las víctimas de Hamas

El conflicto con Irán profundizó el alineamiento este año . Tras la muerte del líder supremo iraní Alí Khamenei, a fines de febrero, la Oficina del Presidente respaldó la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel, y el 2 de abril la Cancillería expulsó del país al encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani.

En abril, durante su tercera visita oficial, Milei firmó con Benjamín Netanyahu los Acuerdos de Isaac, inspirados en los Acuerdos de Abraham. El objetivo es sumar a otros países de América Latina a la cooperación con Israel en terrorismo, antisemitismo y narcotráfico .

La iniciativa ya tiene movimientos fuera de la Argentina. Netanyahu se reunió con los presidentes de Paraguay, Panamá y Bolivia y los invitó a sumarse, mientras la aerolínea El Al prevé conectar en forma directa a Israel y la Argentina a partir de noviembre.

El último encuentro entre ambos líderes ocurrió hace menos de dos semanas. El 24 de septiembre, Milei cerró su agenda en la Asamblea General de las Naciones Unidas con una bilateral con Netanyahu en la sede del organismo, en Nueva York. Allí, se llenaron de elogios y también se mencionó, según supo El Cronista, la causa Malvinas, en medio del conflicto por la petrolera israelí Navitas Petroleum.

El traslado de la embajada argentina a Jerusalén quedó sin fecha. Milei había anunciado que la mudanza se haría efectiva en 2026, pero en abril fuentes oficiales mencionaron complicaciones políticas, diplomáticas y jurídicas, y el Presidente se limitó a ratificar que la concretará “en cuanto las condiciones lo permitan” .

7-OCT. A tres años de la MASACRE.



Cuando asumí como embajador ante Israel en 2024, mi prioridad eran los más de 20 compatriotas argentinos secuestrados: acompañar a sus familias y reclamar su liberación (junto a la de todos los secuestrados).

No era una cuestión POLÍTICA, era… pic.twitter.com/ICX64YyXtQ — Axel Wahnish (@axelwahnish) October 7, 2026

Quién es la nueva embajadora de Israel en Argentina

Spieler Reshef es diplomática de carrera y llega a Buenos Aires con experiencia en América Latina, Europa y Asia. Nació en 1973 en Moldavia, entonces parte de la Unión Soviética, y emigró a Israel con su familia en 1979; se formó en Estudios del Lejano Oriente, con especialización en China, y en Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Ingresó a la Cancillería israelí en 2001 y cumplió funciones en Costa Rica y España, entre otros destinos. Fue cónsul general de Israel en Hong Kong y Macao, donde se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo, y reemplaza en Buenos Aires al embajador Eyal Sela.

Su primer gesto en el país tuvo una carga simbólica explícita. Tras su llegada, visitó el predio de Arroyo y Suipacha , donde funcionó la Embajada de Israel hasta el atentado de 1992, realizó una ofrenda floral y definió la visita como una señal “fundacional y de profundo significado”.

En su video de presentación, la embajadora vinculó de manera directa la relación bilateral con el ataque de 2023. Afirmó que desde el 7 de octubre de 2023 la relación entre ambos países “se hizo incluso más fuerte” y recordó que entre las víctimas hubo israelíes de origen argentino asesinados y secuestrados.

El ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023: qué pasó en esa jornada

El ataque comenzó a las 6.29 del 7 de octubre de 2023, con una ofensiva coordinada de Hamás y otros grupos armados palestinos desde la Franja de Gaza. Hubo un lanzamiento masivo de cohetes e incursiones por tierra, mar y aire contra comunidades israelíes y posiciones militares del sur del país.

Los milicianos atacaron a familias en comunidades agrícolas y asaltaron comisarías y bases del Ejército. La jornada dejó 1.221 muertos, según un recuento de la agencia AFP basado en cifras oficiales israelíes, y fue la más sangrienta desde la creación del Estado de Israel.

El episodio de mayor cantidad de víctimas ocurrió en el festival de música Nova, en las afueras del kibutz Re’im. En ese lugar, los atacantes asesinaron a 378 personas y secuestraron a otras 44.

En total, 251 personas fueron tomadas como rehenes y trasladadas a Gaza. La ONU documentó el secuestro de mujeres, niños y adultos mayores, y señaló graves abusos durante el cautiverio.

Israel respondió con una ofensiva militar sobre la Franja, a la que denominó operación “Espadas de Hierro”. Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, desde el 7 de octubre de 2023 murieron al menos 73.783 palestinos, de los cuales 1.369 perdieron la vida después del alto el fuego.

La tregua, impulsada por Estados Unidos, entró en vigor el 10 de octubre de 2025. Tres días después, Hamás liberó a los últimos 20 rehenes vivos a cambio de casi 2.000 presos palestinos.

La devolución de los cuerpos se extendió durante meses. El 26 de enero de 2026, el Ejército israelí identificó los restos del policía Ran Gvili, el último de los 251 secuestrados que permanecía en Gaza, y dio por cerrada la repatriación de todos los rehenes.

El 7 de octubre tiene un peso particular en la Argentina por la cantidad de connacionales afectados. Los últimos tres israelíes de origen argentino que permanecían cautivos, Eitan Horn y los hermanos David y Ariel Cunio, fueron liberados en el grupo de 20 rehenes vivos entregados tras el alto el fuego de octubre de 2025 .

En noviembre de ese año, Israel confirmó que el cuerpo entregado por Hamás correspondía a Lior Rudaeff, chofer voluntario de ambulancias de 61 años, asesinado el día del ataque. La familia Bibas, que recibe hoy el homenaje central de la comunidad, es el caso de mayor repercusión pública en el país.

La memoria de los rehenes tuvo esta semana un capítulo en la Ciudad. La Legislatura porteña declaró “huésped de honor” a Iair Horn, quien relató detalles de los 498 días de cautiverio, a partir de una iniciativa del legislador del PRO Waldo Wolff.