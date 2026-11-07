Dr. Steve Kutno, director de la escuela secundaria Muss de Israel en Hod Hasharon, Shiloh Attoun, y Adam William Asper de la Autoridad de Antigüedades de Israel: entrega de reconocimiento por el hallazgo.

Shiloh Attoun, un estudiante estadounidense de 17 años, vivió un descubrimiento inesperado durante una excursión escolar al Parque Nacional Tel Gezer, en las Tierras Bajas de Judea, Israel. Lo que comenzó como una visita para conocer la historia y la arqueología de la región terminó con el hallazgo de un objeto de aproximadamente 3.300 años de antigüedad: un amuleto con forma de escarabajo y decoraciones de cobras.

El joven encontró la pieza apenas dos días después de llegar al país como parte del programa educativo Muss High School Israel, organizado por Jewish National Fund-USA. Al notar que el objeto parecía antiguo, decidió recogerlo y consultar con su guía. La sorpresa fue mayor cuando comprendió que podía estar frente a una pieza arqueológica excepcional.

“Mientras aprendíamos sobre la historia y la arqueología de Tel Gezer, noté un objeto pequeño e interesante en el suelo. Parecía antiguo. Lo recogí y consulté con mi guía. ¡No podía creer que me estuviera pasando a mí! Hacía un momento hablábamos de las pocas posibilidades de descubrir algo así y, de repente, lo tenía en mi mano”, relató Shiloh.

Shiloh Attoun recibió un certificado tras el hallazgo de amuleto sagrado. Autoridad de Antigüedades de Israel

El hallazgo que convirtió una excursión escolar en un descubrimiento arqueológico

Tras encontrar el amuleto, Shiloh y Benji Hain, decano de estudiantes de Muss High School Israel, dieron aviso a la Autoridad de Antigüedades de Israel. La institución envió al arqueólogo Adam William Asper, supervisor de la región central, quien se reunió con el grupo para recoger la pieza y garantizar su conservación en el repositorio de Tesoros Nacionales de Israel.

Como reconocimiento a su comportamiento, el adolescente recibió un certificado de agradecimiento por demostrar responsabilidad ciudadana y entregar el objeto a las autoridades. Hain destacó la reacción de los estudiantes ante el descubrimiento: “ Tan pronto como nos dimos cuenta de que podía tratarse de un hallazgo arqueológico importante, para nosotros era fundamental contactar inmediatamente a la Autoridad de Antigüedades de Israel, informarlo y asegurarnos de actuar correctamente” .

Amit Melman, director educativo de la región central de la Autoridad de Antigüedades de Israel, también destacó el significado de la experiencia para los jóvenes que participan en estos programas. “La historia de Shiloh es un encantador ejemplo de la conexión que se establece entre los jóvenes que vienen a estudiar a Israel y la historia y arqueología del país, a través de una experiencia directa en el terreno”, afirmó.

Imagen con fodo negro del amuleto los antiguos egipcios. Autoridad de Antigüedades de Israel

Cómo era el amuleto de 3.300 años que los antiguos egipcios consideraban sagrado

La pieza fue examinada por el profesor Ido Koch, del Departamento de Arqueología y Culturas del Antiguo Cercano Oriente de la Universidad de Tel Aviv, quien la fechó en la Edad del Bronce Tardío, correspondiente al segundo milenio antes de Cristo. Se trata de un escarabajo, un amuleto que también podía utilizarse como sello y que refleja la influencia cultural de Egipto en la región hace aproximadamente 3.500 años.

El objeto presenta una escena particular: dos cobras situadas sobre una figura semicircular. Según explicó Koch, las serpientes, conocidas como Uraeus en las tradiciones egipcia y griega, eran símbolos habituales de protección y autoridad real en el antiguo Egipto y el Levante meridional. La figura inferior representa el signo jeroglífico egipcio nb, cuyo significado es «señor».

El hallazgo en el Parque Nacional Tel Gezer que convirtió una excursión escolar en un descubrimiento arqueológico. Autoridad de Antigüedades de Israel

El escarabajo tenía un profundo significado religioso para los antiguos egipcios, que lo consideraban un símbolo sagrado asociado con la creación y el renacimiento. Su forma estaba inspirada en el escarabajo pelotero, que hace rodar bolas de estiércol y deposita sus huevos en ellas. Para esta civilización, el proceso representaba el paso de la muerte a una nueva vida. Incluso su nombre egipcio estaba relacionado con los conceptos de formarse, crearse y llegar a existir.

El lugar del descubrimiento también aporta información histórica. Tel Gezer fue una de las ciudades cananeas más importantes durante el dominio egipcio y controlaba un cruce estratégico en las Tierras Bajas de Judea, conocidas como la Sefelá.

Además, Koch señaló que en las excavaciones de Tel Megiddo ya se había encontrado otro escarabajo con una escena semejante, aunque aquella pieza mostraba tres serpientes en lugar de dos.

La Autoridad de Antigüedades de Israel recordó que, ante un hallazgo arqueológico, la recomendación es no mover ni retirar el objeto de su lugar y comunicarlo inmediatamente a las autoridades. Esto permite documentar su contexto original, una información irremplazable para comprender su historia y significado.