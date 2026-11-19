Los túneles excavados en la roca sirvieron como refugio para los habitantes de Horbat Burgin durante los conflictos contra los romanos.

Un complejo arqueológico de aproximadamente 2,000 años de antigüedad, que conserva túneles subterráneos utilizados por rebeldes judíos para esconderse de los romanos, fue inaugurado en Horbat Burgin, dentro del parque Adullam-France, en las estribaciones de Judea, Israel.

El sitio incluye antiguas redes de galerías excavadas en la roca durante el período romano, cuando los habitantes se preparaban para enfrentarse al dominio de Roma. También alberga los restos de una iglesia bizantina decorada con coloridos mosaicos y otras construcciones históricas que permanecieron ocultas durante siglos.

Israel inauguró en Horbat Burgin un complejo arqueológico con túneles subterráneos que fueron utilizados por rebeldes judíos hace unos 2,000 años. Fuente: IAA ORG

De acuerdo con el anuncio de la Autoridad de Antigüedades de Israel, la apertura al público fue posible después de años de excavaciones, conservación y trabajos para proteger el patrimonio. El organismo destacó que Horbat Burgin es el asentamiento antiguo más grande de la zona por su extensión y la magnitud de sus restos conservados.

Túneles subterráneos y rastros de las rebeliones judías contra Roma

Las investigaciones arqueológicas encabezadas por el Dr. Amir Ganor, Alon Klein y el Dr. Peter Gendelman identificaron vestigios de ocupación humana desde el período del Segundo Templo hasta la época otomana.

Durante el Segundo Templo, en el lugar existió una gran aldea que los investigadores proponen identificar con Caphar Bish, mencionada en los escritos del historiador Flavio Josefo. Posteriormente, a principios del período romano, sus habitantes excavaron extensos sistemas subterráneos en la roca para utilizarlos como refugio ante el conflicto con los romanos.

El asentamiento sufrió daños y fue destruido durante la revuelta de Bar Kojba. Más tarde, otras poblaciones ocuparon el lugar y construyeron nuevas edificaciones sobre sus ruinas.

El complejo arqueológico conserva los restos de una antigua iglesia bizantina cuyo suelo estaba decorado con coloridos mosaicos. Fuente: IAA ORG

Una iglesia bizantina con mosaicos y restos de la vida cotidiana

Durante el período bizantino se levantó una iglesia cuyo suelo estaba decorado con mosaicos de distintos colores, junto a un complejo monástico. Los descubrimientos también permiten conocer algunas de las actividades económicas que sostenían a sus habitantes.Entre los vestigios identificados destacan:

Columbarios : instalaciones destinadas a la cría de palomas.

Lagares : estructuras utilizadas para la producción de vino.

Complejos funerarios: espacios subterráneos construidos después de la destrucción del asentamiento.

El sitio también sufrió durante años el saqueo de antigüedades, que dañó cuevas funerarias, túneles y edificios. Las operaciones de vigilancia, las excavaciones y los trabajos de conservación permitieron frenar el deterioro.

“El sitio se salvó y ahora, tras los trabajos de conservación, puede ser disfrutado por el público”, declaró Ganor. Con su inauguración, Horbat Burgin se incorpora a los espacios patrimoniales abiertos a visitantes y familias interesados en conocer la historia antigua de Israel.