Conforme a lo establecido por la Resolución 283/2026 del Boletín Oficial, las prestaciones sociales de ANSES tendrán un aumento del 1,66% establecido por la fórmula de movilidad vigente. Dicha suba impactará de manera directa en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

Cuánto paga ANSES por la AUH y Asignación por Embarazo en octubre

Con el incremento anunciado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, las prestaciones tendrán una nueva suba en comparación con el último período liquidado.

Tanto en la Asignación Universal por Hijo como la Asignación por Embarazo, el monto pasará a cobrar pasará a ser de $ 156.588. Sin embargo, ANSES retendrá el 20% y el haber a cobrar será de $ 125.270,40, equivalente al 80% de la prestación.

En el caso de los titulares de la Asignación Universal por Hijo, el 20% retenido se podrá cobrar mediante la presentación de la Libreta AUH, mientras que para quienes perciben la Asignación por Embarazo tendrán que completar el formulario de Acreditación de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

AUH por Discapacidad, cuánto cobrarán

En el caso de la AUH por Discapacidad, el monto total es de $ 509.863, según confirmó la ANSES. Por su parte, el equivalente a cobrar por el 80% será de $ 407.890,40, mientras que $ 101.972,60 retenidos, correspondientes al 20%.

El calendario de pagos iniciará el 9 de octubre. ANSES

Cuándo se paga la AUH en octubre

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Cuándo se paga la Asignación por Embarazo en octubre