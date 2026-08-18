El último informe de mercado laboral de la Secretaría de Trabajo confirmó un dato que marca, como pocos, la disparidad salarial con la que conviven los trabajadores argentinos. Es que, según el relevamiento que realizó el organismo, que se conoció este viernes, apenas 7 de los 27 gremios lograron paritarias que superaron a la inflación.

El resto de los convenios corrió detrás de los precios. Cuatro de ellos acumularon caídas superiores a los 10 puntos de poder adquisitivo, una pérdida que golpea de lleno a millones de asalariados.

Qué gremios le ganaron a la inflación y cuáles perdieron

Entre los ganadores se destacan Encargados de Edificios, con una mejora real del 5,9%, y Camioneros, con 3,1%. Les siguen Construcción y Farmacia, ambos con 2,5%, Entidades Deportivas con 1,7%, y Aceiteros y Seguros, con 1,6% cada uno.

En la vereda opuesta, Textiles lidera las pérdidas con una caída del 12,6% en su poder de compra durante el último año. Metalúrgicos retrocedió 12,4%, Comercio perdió 11% y Calzado cerró con una merma del 10,5%.

Bancarios, Químicos e Industria de la Carne quedaron en una posición intermedia. Sus variaciones se movieron cerca de cero, con leves caídas que no llegaron a los dos dígitos.

Resulta llamativo que los sectores más golpeados sean también los de mayor peso gremial. Comercio, metalúrgicos, alimentación y textiles están entre los más perjudicados, y todos comparten un fuerte vínculo con el mercado interno.

El salario real, por debajo de noviembre de 2023

El informe oficial no solo expone la brecha entre gremios. También marca un dato de fondo: el salario real promedio quedó por debajo de los niveles de noviembre de 2023, justo antes del recambio de Gobierno.

Esta caída se dio pese a la fuerte desaceleración de la inflación. En junio, el IPC bajó hasta el 1,9%, pero el salario real de los privados registrados retrocedió 0,9% igual.

Mayo había sido peor todavía. Ese mes, el ingreso medio de los trabajadores privados se desplomó 2,9% en términos reales, según precisó la cartera laboral.

La combinación de ambos meses produjo un quiebre. Es la primera vez en veinte meses que el salario real cae por debajo de noviembre de 2023, de acuerdo con el reporte de Trabajo.

Resulta llamativo que los sectores más golpeados sean también los de mayor peso gremial. Comercio, metalúrgicos, alimentación y textiles están entre los más perjudicados.

El organismo atribuyó este retroceso a que los salarios nominales se desaceleraron más rápido que los precios. En otras palabras, los aumentos dejaron de acompañar incluso a una inflación cada vez más baja.

Existe además una brecha entre el salario promedio y el salario de convenio. Este último avanza más lento, y los sueldos de convenio están casi 7 puntos por debajo de noviembre de 2023.

Una posible explicación está en las sumas fijas. Estos montos suelen integrar el salario promedio pero no siempre impactan de la misma forma en los básicos de convenio.

Los datos del Indec, que incluyen al sector público, confirman la tendencia. En mayo, los salarios registrados subieron 1,8% frente a una inflación del 2,1% ese mes.

Dentro de ese universo, la pérdida fue mayor para el sector público. Los salarios estatales avanzaron solo 1,5%, mientras que los privados subieron 2%, siempre por debajo de los precios.

El panorama que describe la Secretaría de Trabajo confirma entonces una recuperación desigual e incompleta. Mientras algunos gremios lograron sostener su poder de compra, la mayoría sigue perdiendo terreno frente a una inflación que, aunque más lenta, no da tregua.