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Durante este viernes, 24 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este viernes, 24 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4673 - Hospital

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 24 de julio

 1°4673 11°4809
 2299  12°4959
 3°8790 13°1026 
 6966  14°6992 
 0784  15°8825 
 6°9395  16°8439
 0976  17°2827 
 5476  18°3838 
 5707  19°8573 
 10°7145 20°5604 

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¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital suele señalar necesidad de sanación emocional o descanso; tu mente pide atender estrés, miedos o duelos.

También puede indicar búsqueda de apoyo y soluciones, o una transición: aceptar ayuda para resolver un problema y prepararte para un cambio.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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