La provincia de Neuquén regresó a los mercados de deuda internacionales tras casi una década sin emitir y colocó u$s 500 millones, a una tasa de interés del 7,35 por ciento.

Luego de un roadshow virtual de tres días, en el que los funcionarios se reunieron con más de treinta inversores internacionales, la Provincia anunció una nueva emisión de bonos senior unsecured en dólares con una vida media de siete años.

“Esta transacción marca el regreso de Neuquén al mercado de capitales internacional ‘new money’ desde abril de 2017″, remarcó la Gobernación.

En la colocación, Neuquén logró la menor tasa de financiación entre las provincias que volvieron recientemente al mercado internacional.

El bono tendrá una amortización anual de 1/3 en los años 2032, 2033 y 2034, con una opción de recompra “call” a la par en el 2031

“La decisión de la opción de recompra surge como consecuencia de que la provincia analizará en ese momento si cancela anticipadamente la deuda con los excedentes de fondos que generará la duplicación de la producción actual de petróleo y el incremento de un 50% en la producción de gas, como de GNL, dado que se encontrarán plenamente activos los oleoductos, gasoductos y el desarrollo del GNL”, informó en un comunicado.

En ese momento, las autoridades decidirán qué destino de los fondos es prioritario para la provincia: si conviene cancelar deuda o utilizarlo para el desarrollo estratégico de su economía.

Por otra parte, para 2032, la provincia registrará compromisos de vencimiento equivalentes a menos de un tercio de la carga actual.

Esos fondos serán destinados a acelerar el desarrollo de las obras públicas que tiene planteada la actual gestión provincial.

Según Dhalmore Capital, “Neuquén exhibe un perfil crediticio en fortalecimiento sostenido, apoyado en una trayectoria consistente de desendeudamiento en dólares”.

Entre las fortalezas de la provincia, se destacan un superávit financiero sostenido; bajo apalancamiento, un stock de deuda que decrece; una fuerte reducción de la exposición a bonistas; y un servicio de deuda en mínimos y estable.

Dhalmore Capital señaló dos aspectos a tener en cuenta para los inversores: el gasto crece por encima de los recursos, lo que presiona el superávit financiero; y la liquidez neta en bancos es de u$s 286 millones, lo que representa 1% del PBI, ubicándose en niveles bajos respecto de años anteriores.