Este jueves, 23 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0754 (La Vaca).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 23 de julio
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|0754
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|7614
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|0391
|12°
|8277
|3°
|6428
|13°
|5595
|4°
|5177
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|0665
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|8898
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|8465
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|3870
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|1458
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|4169
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|4710
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|1823
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|6396
|19°
|6753
|10°
|4555
|20°
|5043
¿Qué significa soñar con La Vaca?
Soñar con una vaca suele asociarse con abundancia, nutrición y estabilidad. También puede señalar fertilidad, crecimiento y la importancia de cuidar tus recursos con paciencia.
Si la vaca aparece débil o inquieta, sugiere preocupaciones materiales o desgaste por responsabilidades. El contexto y tus emociones dirán si anuncia prosperidad o si invita a ajustar hábitos.
Recomendación para los apostadores
El Juego Responsable impulsa hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de arrancar a apostar.
Además, se aconseja no utilizar capital destinado a necesidades básicas ni recurrir a deudas para apostar. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.