Este jueves, 23 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0754 (La Vaca).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 23 de julio

1° 0754 11° 7614 2° 0391 12° 8277 3° 6428 13° 5595 4° 5177 14° 0665 5° 8898 15° 8465 6° 3870 16° 8414 7° 1458 17° 4169 8° 4710 18° 1823 9° 6396 19° 6753 10° 4555 20° 5043

¿Qué significa soñar con La Vaca?

Soñar con una vaca suele asociarse con abundancia, nutrición y estabilidad. También puede señalar fertilidad, crecimiento y la importancia de cuidar tus recursos con paciencia.

Si la vaca aparece débil o inquieta, sugiere preocupaciones materiales o desgaste por responsabilidades. El contexto y tus emociones dirán si anuncia prosperidad o si invita a ajustar hábitos.

Recomendación para los apostadores

El Juego Responsable impulsa hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de arrancar a apostar.

Además, se aconseja no utilizar capital destinado a necesidades básicas ni recurrir a deudas para apostar. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.