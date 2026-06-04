La seguidilla de gestos de autonomía de la senadora Patricia Bullrich despertó inquietudes sobre su futuro en el ámbito del oficialismo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, buscó bajar la espuma del conflicto con una foto de unidad que difundieron en redes. “Trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei", destacó la exministra.

El jefe de Estado, quien rechazó -o al menos, ignoró- el ofrecimiento de Bullrich de renunciar a la jefatura de bloque en el Senado, también compartió la publicación. También posteó un segundo mensaje de un usuario resaltando que solo el jefe de Estado tiene la potestad de definir a quién propone para alcanzar la magistratura y el Senado debe prestar su acuerdo.

Desde la Casa Rosada disminuyeron el impacto del distanciamiento de Bullrich que, en esta oportunidad, fue por no respaldar el pedido de Milei de retirar el pliego de María Verónica Michelli, candidata a juez federal de La Plata y cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

“Paz y amor. Nadie va a romper nada, no se hagan la película”, relativizaron desde el entorno del Presidente.

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Si bien nadie dentro de La Libertad Avanza se atreve a asegurar que Bullrich será la apuesta para una candidatura de peso en el 2027, la senadora ya comenzó a jugar a la campaña al diferenciarse del Gobierno con gestos “republicanos”. Al del pliego se suma que, semanas atrás, pidió públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipe su declaración jurada de bienes.

Pero ya desde antes de esto había turbulencias por lo bajo. Cuando el escándalo de Adorni empezó a propagarse y Bullrich fue la única integrante del Gabinete ampliado que no salió a respaldarlo, hubo un entrecruce.

También fue tapado con otra foto de “unidad”, en la que Adorni recibió a la senadora en su despacho y se sacaron una selfie sonrientes. “Hicimos las pases”, decían de su entorno.

A esto se suma que desde que la exministra dejó la cartera de Seguridad oficialmente para liderar la estrategia política en el Senado, se asomaron quejas de los libertarios del ala más menemista. En general, el reclamo es el mismo: Bullrich negocia por su cuenta. Sucedió con el armado en comisiones, el ida y vuelta por la reforma laboral y los cargos del Senado .

En este sentido, la “interna” no es nueva, y si bien en La Libertad Avanza reniegan por los cortocircuitos, no actúan sorprendidos . “Bullrich es Bullrich, siempre supimos que era así”, repiten para bajarle el precio.

Hubo gestos que últimamente sumaron otros niveles de tensión, como la renuncia de funcionarios del área de Seguridad que venían del ala de Bullrich. Uno de ellos Federico Angelini, exsubsecretario de Intervención Federal, quien se sumó a la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

En medio de esto se despertó la pregunta del millón: ¿sigue siendo Bullrich potencial candidata? Con la polémica de Adorni, el principal candidato de Karina Milei para jefe de Gobierno porteño, la exministra subió incluso más escalones para ese cargo. Siempre merodeó también la posibilidad de ser compañera de formula de Milei. Toca esperar.

“No hay nada descartado porque no hay nada cerrado. Falta muchísimo para las elecciones y en esta etapa no estamos para nada definiendo candidatos, sería muy irresponsable", opinaron ante El Cronista desde el entorno del armado.

“La confianza no se pierde. Puede haber diferencias. Es normal. Pero el rumbo es claro y común”, esbozaron además desde el karinismo ante las versiones de distanciamiento definitivo. “Yo voy a pelear por la reelección del presidente Milei”, afirmó Bullrich esta semana desde Mendoza, donde participó de un congreso internacional de ciberseguridad.