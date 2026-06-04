El trasfondo de la foto de unidad de Karina y Bullrich y cómo sigue la interna en el Gobierno
Tras el episodio por el pliego judicial, Karina Milei y la senadora exhibieron sintonía pública. Mientras tanto, la discusión sobre las candidaturas futuras gana espacio en el oficialismo. El rol de Bullrich.
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