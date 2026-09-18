Los deudores alimentarios que incumplen con sus hijos no podrán apostar en plataformas de juego en línea en la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno porteño resolvió la medida como parte de las restricciones que rigen para quienes no cumplen sus obligaciones como padres.

La ley que aprobó la Legislatura ya se aplica y alcanza a los denunciados en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM).

Esas personas no podrán abrir ni mantener cuentas activas . Tampoco podrán realizar depósitos, apuestas ni retiros en las plataformas habilitadas por Lotería de la Ciudad (LOTBA).

Pablo Lasansky

La restricción abarca juegos de azar, de destreza y cualquier otra modalidad por internet que administre LOTBA . La Ciudad dispuso esta medida adicional para proteger los derechos e intereses de chicos y adolescentes en el territorio porteño.

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió a la decisión en la red social X.

“En la Ciudad, los deudores alimentarios no pueden entrar a estadios ni espectáculos masivos. Ahora, tampoco pueden hacer apuestas online. Es muy simple: si no cumplís con una obligación tan básica como alimentar a tus hijos, tenés consecuencias”, sostuvo Macri.

Para asegurar el cumplimiento de la medida, las empresas operadoras tendrán la obligación de consultar el RPAM de forma automatizada y en tiempo real antes de dar de alta a un usuario.

Si detectan a un deudor con una cuenta operativa, las empresas deberán suspenderla de inmediato y notificar tanto al Registro como a la Justicia de la Ciudad.

Las empresas de juego que incumplan estos controles recibirán sanciones graduadas según la regulación del sector, los pliegos de concesión y el Régimen de Faltas.

Las empresas de juego que incumplan estos controles recibirán sanciones graduadas

El presidente de LOTBA, Jesús Acevedo, valoró la sanción de la ley: “Desde Lotería celebramos la sanción de esta ley porque apunta a que el Juego Responsable también sea una herramienta para proteger los derechos de chicos y adolescentes”.

“Para nosotros es importante que el sistema de juego regulado pueda acompañar políticas que tienen que ver con la responsabilidad y con la protección de los menores de edad”, agregó

Y continuó: “Quien tiene una deuda alimentaria con sus hijos tiene una obligación que debe cumplir y no corresponde que pueda destinar recursos a las apuestas”.

Más trabas a los deudores alimentarios en CABA: no podrán apostar en línea, ¿qué cambia?

La iniciativa incorpora un nuevo artículo, el 17 bis, a la Ley N° 269, que estableció la creación del Registro. También agrega otro artículo que regula los sistemas informáticos de consulta automatizada en tiempo real y protege los datos personales.

Los deudores alimentarios morosos también tienen prohibida la entrada a estadios de fútbol y a espectáculos masivos mediante operativos. Desde que comenzaron esos procedimientos, hace más de un año, se impidió el ingreso de 284 personas inscriptas en el Registro.

El Registro tiene 13.500 deudores, tanto de la Ciudad como de las 14 provincias que suscribieron convenios. El Ministerio de Justicia de la Ciudad está a cargo del organismo.

En territorio porteño, quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias tampoco pueden sacar tarjetas de crédito, abrir cuentas corrientes ni solicitar o renovar créditos en el Banco Ciudad.

Además, no pueden tramitar la licencia de conducir, salvo la profesional. Tampoco pueden postularse a cargos públicos, ser candidatos, participar en concursos ni ser designados en cargos judiciales, entre otras restricciones.