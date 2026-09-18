Banco Provincia desafía al Nación con créditos para comprar autos desde UVA + 6%

Banco Ciudad definió un tope del 28% de tasa nominal anual (TNA) para las refinanciaciones de deudas en mora dentro del Programa de Desendeudamiento Familiar de la Ciudad de Buenos Aires. La cifra se ubica por debajo del máximo del 35% previsto por el programa porteño.

La medida busca facilitar la regularización de deudas de familias y vecinos de la Ciudad que atraviesan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. El plan contempla plazos de entre 24 y 60 meses, según el tipo de deuda y la situación de cada persona.

El beneficio alcanza a saldos impagos correspondientes a préstamos personales, consumos con tarjetas de crédito y microcréditos. La adhesión al programa estará disponible hasta el 13 de octubre de 2026.

Quiénes pueden acceder al programa

El esquema fue creado a partir de la Ley 6959 de la Legislatura porteña y está dirigido a personas que cumplan con una serie de condiciones vinculadas con sus ingresos, el nivel de endeudamiento y el tiempo de mora.

Podrán solicitar la refinanciación quienes acrediten:

Deudas originadas por tarjetas de crédito o préstamos personales otorgados por entidades financieras.

Atrasos de entre 60 y 180 días .

Deudas registradas hasta el 1° de junio de 2026 .

Ingresos familiares inferiores a 10 salarios mínimos.

Compromisos mensuales de deuda superiores al 30% de los ingresos del hogar.

Domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires con una antigüedad mínima de dos años.

La normativa establece que la tasa máxima permitida dentro del programa es del 35% TNA. Sin embargo, el Banco Ciudad decidió aplicar una tasa máxima del 28% para las operaciones de refinanciación que se realicen a través de la entidad.

Quiénes quedan excluidos

El programa no contempla a personas que sean propietarias de más de un inmueble o que tengan vehículos con una antigüedad menor a cinco años. La excepción alcanza a los automóviles utilizados para actividades laborales, siempre que esa situación pueda ser acreditada.

También quedarán afuera quienes sean titulares de embarcaciones, aeronaves u otros bienes suntuarios sujetos a registro. La exclusión alcanza además a quienes posean activos financieros por un valor superior al total de la deuda reclamada.

La normativa tampoco permite acceder al beneficio a quienes hayan comprado divisas durante el período en el que se generaron las deudas.

Cómo solicitar la refinanciación

La gestión puede realizarse a través de los canales habituales del Banco Ciudad. Entre ellos se encuentran el chatbot BIT por WhatsApp, en el número +54 9 11 5150 5050; la banca telefónica, al 0800-222-0400; los oficiales de cuenta y las sucursales de la entidad.

En el caso de las líneas destinadas a microemprendedores, la refinanciación se tramita a través de Ciudad Microcréditos