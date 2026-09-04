Oficial | El Gobierno confirmó que no podrán abrir cuentas corrientes bancarias a las personas que estén en este listado. (Imagen ilustrativa)

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La Ley 13.074 de la provincia de Buenos Aires establece distintas restricciones para las personas que tienen una deuda alimentaria y fueron incorporadas al Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).

La inscripción en este registro puede generar dificultades para realizar determinados trámites . Entre ellos aparecen algunas operaciones vinculadas con cuentas bancarias y tarjetas de crédito, además de otras gestiones financieras y administrativas.

Quiénes pueden quedar registrados como deudores alimentarios

No alcanza con tener una deuda alimentaria para ingresar automáticamente al registro. La normativa establece un procedimiento específico para que una persona sea incorporada al RDAM.

La medida alcanza a quienes tienen una obligación alimentaria fijada mediante una sentencia, un convenio homologado o una resolución judicial y no cumplen con el pago correspondiente .

Antes de la inscripción, la persona debe ser intimada. Si no logra acreditar que cumplió con la obligación, un juez puede ordenar su incorporación al registro, ya sea de oficio o a pedido de una de las partes.

La legislación también contempla a quienes sean responsables solidarios del pago de alimentos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 551 del Código Civil y Comercial.

Qué pasa con las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito

La medida alcanza a quienes tienen una obligación alimentaria fijada mediante una sentencia, un convenio homologado o una resolución judicial y no cumplen con el pago correspondiente. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

Una de las restricciones previstas por la Ley 13.074 alcanza a determinadas operaciones del sistema financiero.

El artículo 5 establece que los organismos e instituciones públicas provinciales o municipales no darán curso a solicitudes para la apertura de cuentas corrientes sin contar con el informe correspondiente del registro y el “libre deuda registrada”.

La misma exigencia se aplica al otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito. La normativa también contempla otras operaciones bancarias, bursátiles y servicios financieros que puedan quedar alcanzados por la reglamentación.

Esto significa que la ley establece restricciones para operaciones específicas. No implica que una persona registrada tenga prohibido utilizar cualquier cuenta bancaria o que todas sus operaciones financieras queden automáticamente bloqueadas.

Qué otros trámites pueden complicarse por la deuda alimentaria

Las consecuencias de figurar en el RDAM no se limitan al ámbito financiero. La Ley 13.074 también contempla restricciones para diferentes trámites y actividades dentro de la provincia.

El artículo 5 establece que los organismos e instituciones públicas provinciales o municipales no darán curso a solicitudes para la apertura de cuentas corrientes sin contar con el informe correspondiente del registro y el “libre deuda registrada”. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Entre las gestiones alcanzadas aparecen:

Habilitaciones para abrir comercios o industrias.

Concesiones, permisos y licitaciones.

Determinados créditos, programas de financiamiento o subsidios.

Inscripción en el Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

Obtención o renovación de la licencia de conducir.

En el caso de la licencia de conducir, la normativa contempla un otorgamiento provisorio por 60 días. Durante ese período, la persona debe regularizar su situación para acceder a la licencia definitiva.

Cómo regularizar la situación y salir del registro

Para dejar de figurar como deudor alimentario moroso es necesario regularizar la obligación alimentaria y realizar el procedimiento correspondiente para levantar la inscripción.

La Provincia de Buenos Aires dispone de un sistema para solicitar el Certificado de Libre Deuda Alimentaria, documento que permite verificar si una persona se encuentra registrada.

La normativa provincial establece así distintas consecuencias para quienes permanecen inscriptos en el RDAM, con restricciones que pueden alcanzar operaciones bancarias, tarjetas de crédito, trámites comerciales, licencias y otras gestiones administrativas.