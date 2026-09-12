Jorge Macri llevó a Estados Unidos la agenda de Buenos Aires y la experiencia de gestión de la Ciudad

Este sábado por la mañana, en su primer día en Miami, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, participó en el Encuentro Atlántico de Think Tanks, organizado por Florida International University (FIU), la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y la Fundación Hanns Seidel, donde expuso sobre “Orden para la libertad”.

Compartió su visión sobre el orden como condición para la libertad y el progreso y planteó los desafíos para transformar sus ideas en gestión, resultados y una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

“No hay libertad cuando el que cumple la ley tiene que vivir condicionado por el que la rompe. No hay libertad cuando el Estado pone trabas al que quiere trabajar, invertir y generar empleo. Por eso creemos en un Estado que haga lo que tiene que hacer: cuidar, hacer cumplir la ley, defender la propiedad y generar las condiciones para que las personas puedan progresar ”, sostuvo el Jefe de Gobierno..

Y agregó: “Esta es una discusión que tenemos que dar sin complejos. Y también tenemos que demostrar que sabemos gobernar. Que nuestras ideas no son solamente discursos: se traducen en orden, en resultados y en una mejor calidad de vida”.

La agenda en Miami está orientada a profundizar la relación entre Buenos Aires y Miami-Dade y Miami City, dos ciudades y comunidades con fuertes vínculos con la Argentina.

Jorge Macri y Gabriel Sánchez Zinny junto a Daniella Levine Cava, Alcaldesa del condado de Miami Dade

Junto a las alcaldesas Daniella Levine Cava y Eileen Higgins, Jorge Macri abordó oportunidades para ampliar esa agenda a través de la cultura, las industrias creativas, la gastronomía, los grandes eventos internacionales y el desarrollo urbano, así como el vínculo creciente entre empresarios de ambas ciudades y las condiciones para que el sector privado pueda invertir, emprender y generar empleo.

El Jefe de Gobierno está acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

Estados Unidos ocupa un lugar central en la agenda internacional de Buenos Aires. Es un socio estratégico para la Argentina y su tercer socio comercial, además de contar con una fuerte presencia inversora y empresarial en el país y también en la Ciudad.

En un momento de particular cercanía entre ambos países, Jorge Macri llevó a Estados Unidos la agenda de Buenos Aires y la experiencia de gestión de la Ciudad, con una visión basada en el orden, la libertad, la modernización del Estado y la generación de condiciones para la inversión, el trabajo y el empleo.

Este sábado, la agenda continuará en Miami con una conversación en Florida International University (FIU) junto a Carlos Díaz Rosillo, fundador y director del Adam Smith Center for Economic Freedom, sobre libertad económica, gestión y el rol de los gobiernos locales. Jorge Macri también visitará la Escuela Argentina MIA, como parte de la agenda de intercambio y vínculo con la comunidad argentina en Florida.

En Washington D.C., la agenda estará enfocada en profundizar los vínculos políticos, institucionales y económicos con Estados Unidos, con reuniones en el Senado, Departamento de Estado, encuentros con empresarios y una agenda académica en Georgetown University junto a la Latin American Policy Association, que incluirá conversaciones con estudiantes y referentes.

También mantendrá un encuentro con la alcaldesa Muriel Bowser para intercambiar experiencias sobre seguridad, transformación urbana y vivienda accesible.