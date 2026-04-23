El Ministerio de Capital Humano lanzó “Ver para ser libres”, un programa federal para diagnosticar y tratar problemas de salud visual en niños y adolescentes escolarizados de entre 6 y 17 años que viven en comunidades con acceso limitado a servicios públicos. Incluye entrega gratuita de anteojos con receta y operativos con unidades móviles equipadas con laboratorio óptico. La iniciativa, creada por la Resolución 117/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, está destinada a menores en situación de vulnerabilidad social que residan en zonas rurales, periurbanas o con escasa accesibilidad a recursos públicos. El programa apunta a mejorar las trayectorias educativas de esa población. Según los considerandos de la norma, los problemas visuales no detectados a tiempo inciden directamente en el rendimiento escolar y en las perspectivas laborales futuras de los chicos afectados. La resolución establece que las barreras de acceso a la salud oftalmológica “afectan su inclusión educativa, cultural y socio laboral presente o futura.” El programa no requiere partida presupuestaria adicional: se financia con recursos ya asignados a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) para el ejercicio 2026. Su control estará a cargo de organismos de auditoría nacionales, entre ellos la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN). Los destinatarios directos del programa son niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social que cumplan las siguientes condiciones: Los lineamientos también contemplan que el equipo técnico interviniente —o las autoridades jurisdiccionales— puedan solicitar fundadamente la inclusión de beneficiarios que no cumplan todos los requisitos, siempre que esa inclusión sea compatible con los objetivos del programa. Además de la atención directa a los chicos, el programa busca trabajar con docentes, familias y comunidades en general para promover el cuidado y la prevención de la salud visual. Los lineamientos generales detallan tres líneas de acción, todas sin costo para la población destinataria: Operativos territoriales. Comprenden cuatro pasos encadenados: Acciones de concientización y autocuidado. A través de capacitaciones dirigidas a docentes, familias y responsables, el programa apunta a “favorecer la prevención de problemáticas visuales y la continuidad de los cuidados en el ámbito comunitario y educativo.” El programa opera mediante dispositivos móviles que llegan directamente a las comunidades. Según las características geográficas y logísticas de cada jurisdicción, pueden ser: En ambos casos, los anteojos se fabrican y entregan en el momento, sin necesidad de que el beneficiario concurra a ningún otro lugar. El programa no tiene inscripción individual: son los municipios, comunas o provincias los que deben solicitar formalmente la adhesión ante la SENNAF. Las familias o docentes que quieran que los operativos lleguen a su localidad deben acercarse a las autoridades locales para que gestionen el trámite. Una vez que el gobierno local presenta la solicitud, la SENNAF realiza una evaluación técnica para verificar que la comunidad se adecúa a los objetivos del programa. Si es aprobada, el municipio o comuna asume una serie de compromisos operativos: proveer los espacios físicos, aportar los profesionales médicos y hacer el seguimiento de los casos prioritarios. El Estado nacional, por su parte, aporta los dispositivos móviles con equipamiento oftalmológico y laboratorio óptico y los anteojos —cristales, armazones y estuches— sin costo para los beneficiarios.