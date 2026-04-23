El dólar blue hoy jueves 23 de abril se ofrece a $ 1395 para la compra y $ 1415 para la venta, tras una suba de $ 5 en la jornada previa. Así, desde que arrancó el año, el paralelo acumula una baja de $ 115 (contra $ 1530 para la venta). En tanto, el dólar oficial hoy miércoles 22 de abril se ofrece a $ 1350 para la compra y $ 1400 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en la cuarta rueda de la semana. La divisa se ubica $ 5 por detrás del valor con el que cerró marzo. Además, se mantiene $ 80 por debajo de la cotización en la que concluyó 2025 ($ 1480). Así, la brecha entre el oficial y el informal se ubica en 1,07%. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1820 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. El dólar mayorista se sitúa en $ 1347,30 para la compra y $ 1397,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1691,90. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante abril los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de febrero 2026. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, este miércoles la entidad adquirió u$s 105 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 6716 millones en 60 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 45.747 millones. El dólar blue hoy miércoles 22 de abril cotiza a $ 1395 para la compra y $ 1415 para la venta. El dólar CCL o dólar cable hoy miércoles 22 de abril se consigue a $ 1469,9 para la compra y $ 1474,5 para la venta. El dólar MEP hoy miércoles 22 de abril se ubica a $ 1417,7 para la compra y $ 1418,5 para la venta. El dólar oficial hoy miércoles 22 de abril opera a $ 1400. Banco por banco, los precios son: Una importante compañía en Wall Street está en el centro de atención de los inversores porque sufre un “short squeeze”. Se trata del fenómeno que se produce cuando una acción con un alto volumen de posiciones cortas sube repentinamente y obliga a los vendedores en corto a recomprar acciones para reducir las pérdidas, lo que aumenta la presión compradora e impulsa el precio aún más al alza. La empresa sube más de 500% en el año y por arriba del 700% en los últimos 12 meses. Por ender, su Cedear se multiplicó por 10 en ese período: Se trata de Avis Budget, la compañía de alquiler de autos a nivel global. Leé la nota completa en este enlace.