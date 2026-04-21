A la espera de una nueva revisión paritaria, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializó los montos del salario básico de mayo 2026 para las empleadas domésticas. Cabe recordar que el último incremento salarial del sector se aplicó a través de la Resolución 2/2025, que estableció una suba total del 3%, distribuida entre febrero y marzo, junto con el pago de bonos según la carga horaria de cada trabajadora. El último aumento salarial para empleadas domésticas se cerró en febrero y consistió en: Estos montos surgieron del acuerdo alcanzado el 24 de febrero en una sesión plenaria ordinaria de la CNTCP, en la que participaron representantes del sector trabajador, del sector empleador y del Estado. Ante la falta de un nuevo acuerdo salarial, las empleadas domésticas recibirán en mayo los mismos salarios básicos que en abril. De esta forma, el valor básico de la hora de trabajo en tareas generales del sector sin cambios respecto al cuarto mes del año. El sueldo de las trabajadoras de limpieza y tareas generales se rige por los valores fijados en la última negociación. Para quienes realizan tareas generales (limpieza, lavado, planchado), los montos son: Los salarios de mayo quedan del siguiente modo: