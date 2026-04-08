El Ministerio de Capital Humano abrió la convocatoria para la inscripción al Programa de Asistencia “Vouchers Educativos” 2026. Está destinada a familias cuyos hijos asisten a instituciones educativas privadas con subsidio estatal y cuentan con ingresos menores a siete salarios mínimos. El Gobierno confirmó los detalles de la asistencia para este año a través de la Resolución 205/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El beneficio consiste en una ayuda económica temporal destinada a familias con hijos menores de dieciocho años que asisten a escuelas privadas con un subsidio estatal del 75% o más. El proceso administrativo que respalda la apertura de la convocatoria y la modificación reglamentaria contó con la intervención de la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa, la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Educación, la Auditoría Sectorial de Educación y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Capital Humano, conforme lo dispuesto por la Ley 24.156 de Administración Financiera y sus reglamentaciones. La inscripción podrá realizarse hasta el 30 de abril de 2026, según la resolución oficial. Para acceder al beneficio del programa “Vouchers Educativos”, las familias deben cumplir con los siguientes requisitos: Cabe destacar que el voucher educativo es compatible con otras prestaciones sociales y se destina exclusivamente al pago de cuotas escolares. Además, el reglamento establece que las instituciones educativas deben validar la información sobre regularidad académica y pago de cuotas, y que la protección de los datos personales de los beneficiarios se encuentra amparada por la ley.