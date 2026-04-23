Durante varias décadas, el aumento progresivo de la carga fiscal en Argentina, especialmente el impuesto sobre los Bienes Personales llevó a muchos residentes a transferir bienes a fideicomisos irrevocables, a menudo en jurisdicciones extranjeras. Estas estructuras eliminaban el control del fiduciante para colocar los activos fuera del alcance del Fisco. Ese entorno ha cambiado ahora de forma significativa. Bienes Personales se ha reducido significativamente, la autoridad tributaria (ARCA, anteriormente AFIP) ahora opera bajo la presunción de inocencia fiscal del contribuyente y la nueva legislación ofrece un marco regulatorio más claro y predecible. Adicionalmente, se han introducido incentivos para la inversión, que son inaccesibles para los que constituyeron fideicomisos irrevocables. Ley 27.799 - Régimen simplificado de declaración de la renta Ley 27.802 - Reforma Laboral e Incentivos a la Inversión Implicaciones para los fideicomisos irrevocables La combinación de tipos impositivos reducidos, cumplimiento simplificado e incentivos de inversión específicos altera fundamentalmente el cálculo costo-beneficio para mantener un fideicomiso irrevocable. Las estructuras que eran defendibles —o incluso necesarias— bajo el régimen anterior pueden ahora ser: Deshacer o reestructurar un fideicomiso irrevocable es una tarea compleja. Cada situación dependerá de: Dada esta complejidad, el proceso de análisis y reestructuración requiere tiempo. Es recomendable comenzar la evaluación con rapidez, mientras el periodo regulatorio sea favorable. En los casos que se decida mantener el fideicomiso también puede suponer una oportunidad para revisar la jurisdicción que rige el fideicomiso. El traslado bajo la ley de países más cercanos como Uruguay ofrece ventajas relacionadas con documentos redactados en español, resolución de conflictos ante tribunales de habla española accesibles, proximidad geográfica y cultural a Argentina.