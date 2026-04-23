Desde hoy por la mañana y hasta nuevo aviso los periodistas formalmente acreditados ante la Casa Rosada tienen impedido su ingreso a la sede del Poder Ejecutivo luego de que la administración libertaria denunciara un caso de “espionaje” por parte de un cronista. La novedad no fue aun comunicada oficialmente ni a los medios ni a los acreditados, quienes fueron notificados verbalmente al intentar ingresar a la histórica sala de periodistas que funciona en el primer piso de la Casa Rosada. Desde el gobierno señalaron -primero extraoficialmente- que el motivo se encuentra en la difusión de un informe periodístico en el que un cronista de la señal Todo Noticias había filmado los pasillos del edificio con unos anteojos inteligentes. Cerca de las 11 de la mañana, uno de los encargados de la comunicación gubernamental, Javier Lanari, señaló en sus redes que se trata de una medida “preventiva” y que su objetivo es “garantizar la seguridad nacional”. El periodista involucrado y la señal TN ya habían visto caer sus acreditaciones al día siguiente de la emisión del video. Además, la Casa Militar -el organismo que custodia la sede del gobierno- había denunciado el caso en la justicia penal. Además, la situación se da algunos días después de que el Gobierno retirara la acreditación a un grupo de medios que había sido acusados en un informe de un consorcio internacional por haber recibido fondos desde Rusia para desprestigiar a Javier Milei. En ese caso, también se acusó a los periodistas, pero el consorcio rectificó la acusación y el Gobierno debió dar marcha atrás con la decisión.