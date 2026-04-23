El sector de motovehículos ha mostrado un crecimiento en el arranque de 2026. Durante los primeros tres meses del año, se patentaron un total de 222.871 motos en todo el país, según informó la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam). La cifra implica un fuerte repunte frente a las 153.460 unidades registradas en el mismo periodo de 2025, con un crecimiento interanual superior al 45 por ciento. “Este crecimiento sostenido subraya la consolidación de la moto como una alternativa de movilidad eficiente y económica, así como una herramienta fundamental de trabajo para miles de usuarios”, indica el informe de la Cámara. Un dato clave que arroja el informe es la fuerte presencia de la industria nacional en el mercado. Y es que del total de 222.871 motos patentadas en el primer trimestre, 216.249 unidades (el 97%) son de origen nacional, mientras que solo 6622 unidades (el 3%) corresponden a motos importadas. “El hecho de que el 97% de las motos patentadas sean de origen nacional es un testimonio del compromiso de nuestras terminales con la calidad, la innovación y el empleo local”, reflexionó Federico Vacas, presidente de la Cafam. En cuanto a las preferencias de los usuarios, las motos de baja cilindrada se mantienen al frente del mercado y continúan siendo la principal elección para el traslado urbano diario. Durante el primer trimestre, los patentamientos por cilindrada se distribuyeron de la siguiente manera: el segmento de 101 a 250 cc alcanzó 201.955 unidades; el de 251 a 500 cc, 13.230; y el de 501 a 800 cc, 4579. El rango de 101 a 250 cc concentra más del 90% de las ventas totales. Aun así, las categorías de media y alta cilindrada mantienen niveles relevantes de actividad. “Vemos cómo el mercado continúa eligiendo modelos prácticos y accesibles, lo que refleja una realidad económica que demanda soluciones eficientes”, agrega Vacas. Por otro lado, el análisis por categoría evidencia el uso mayormente urbano y utilitario de los motovehículos en el país: las CUB (Underbone) lideran ampliamente con 130.467 unidades, seguidas por las Street (42.047) y las ON/OFF (38.026), mientras que los scooters alcanzan 7981 y las off road, 1249. Según pudo saber El Cronista, el ranking de motos patentadas de origen nacional se encuentra liderado por Honda con un total de 40.665 unidades; seguido por Motomel con 27.554; Gilera, con 24.781; Keller, 20.573 y Corven con 19.588.