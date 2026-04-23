El Gobierno Nacional dispuso una reestructuración en la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Manuel Adorni, con la reorganización interna y los objetivos de varias áreas centrales para la gestión de medios y comunicación. La novedad se concretó a través del Decreto 269/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. Esta modificación del organigrama y de los objetivos operativos de sus secretarías y subsecretarías impacta en la coordinación política, la innovación tecnológica y la gestión de la comunicación institucional en todo el sector público en general. Según el texto oficial, la renovación busca “mejorar la gestión de competencias asignadas” al área dirigida por Manuel Adorni. Se apunta a optimizar recursos y actualizar los ámbitos de acción de los organismos descentralizados y desconcentrados bajo su órbita. De esta manera, se transfiere la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General, dependiente de Karina Milei, a la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de Adorni. Desde la entrada en vigencia de la medida, la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología asumirán funciones ampliadas y redefinidas. La medida prevé también la aprobación de la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con anexos que detallan las responsabilidades primarias y acciones de cada área. El decreto incorpora y sustituye objetivos clave para las áreas de innovación, ciencia y tecnología, así como para las áreas vinculadas a la gestión de proyectos estratégicos y análisis de políticas públicas. Destaca, entre otros puntos, la participación activa en ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas del sector público, el desarrollo de marcos regulatorios para tecnologías estratégicas como inteligencia artificial, blockchain, internet de las cosas y el uso de software de código abierto. La medida, dictada en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional, entrará en vigencia a partir de su publicación. La Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Oficina Nacional de Presupuesto intervinieron en la revisión y adecuación técnica de la nueva estructura organizativa. Así, las principales áreas que se incorporan o cuya estructura se redefine dentro de la Jefatura de Gabinete son: Áreas Incorporadas o Transferidas Con estos cambios, el Gobierno apunta a fortalecer la articulación entre áreas estratégicas, actualizar la gestión de políticas públicas y promover una “administración más ágil, transparente y orientada a los desafíos tecnológicos y de comunicación que enfrenta el Estado argentino".