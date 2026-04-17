El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, extendió el Programa de Acompañamiento Social (ex Potenciar Trabajo) por 48 meses y redefinió los requisitos para continuar con el cobro del único plan social vigente. La medida fue formalizada mediante la Resolución 90/2026 al mismo tiempo que se ratificó el monto de la prestación. El programa tiene como principal objetivo promover el desarrollo integral de familias en situación de vulnerabilidad al fortalecer sus capacidades laborales. La prestación fue extendida por 48 meses y ya no será más abierto, sino que se limitará a quienes ya eran titulares hasta el momento. El monto de la asignación mensual no remunerativa se mantendrá en $ 78.000 y estará sujeta al cumplimiento de responsabilidades. Los beneficiarios deberán cumplir una serie de condiciones: Existe una lista de incompatibilidades para el cobro del PAS: