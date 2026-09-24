Este jueves, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó trámites vinculados al comercio exterior para facilitar la importación y exportación de insumos por parte de las empresas, mediante una menor burocracia y, por ende, costos más bajos .

Lo hizo a través de la Resolución 5900/2026, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de Andrés Edgardo Vázquez, titular del organismo.

En particular, la normativa dispone una flexibilización en la gestión de documentos aduaneros mediante la eliminación del régimen vigente que, hoy, exige solicitar autorización al fisco para destruir documentos de este tipo .

Ahora, los responsables deberán conservar los legajos como depositarios fieles solo hasta que finalice el plazo de prescripción de las acciones fiscales.

Una vez que esto ocurra, los sujetos catalogados como “depositarios fieles” podrán “disponer libremente” de los documentos y “proceder a su destrucción por el método que estimen conveniente”.

Composición/El Cronista

Esto podrá realizarse “sin necesidad de requerir autorización, efectuar notificación previa o contar con la presencia de veedores”. La única excepción a esta novedad implica la documentación vinculada a un procedimiento administrativo o judicial en curso, ”la cual deberá ser conservada hasta la finalización del mismo”, aclara la entidad

Según los considerandos de la norma, los procedimientos vigentes hasta el momento para “ el archivo, digitalización, desafectación y destrucción de la documentación aduanera” generaban una “carga operativa y económica” tanto para los declarantes como para ARCA.

La Resolución señala que la desregulación entrará en vigencia este mismo jueves, tras su publicación oficial. “La implementación de sus disposiciones se efectuará conforme al cronograma que estará disponible en el micrositio “Depositario Fiel” del sitio web de ARCA", explica la norma.